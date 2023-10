La Britannique Lucy Charles-Barclay remporte l’Ironman d’Hawaï !

La Britannique, 30 ans, a parcouru les 3,8 km de natation, 180 km à vélo et 42 km à pied en 8h24.31 pour devancer deux Allemandes, Anne Haug (8h27.33), victorieuse en 2019 et pour la cinquième fois d’affilée sur le podium, et Laura Philipp (8h32.55).

Pour ses débuts sur la distance, l’Américaine Taylor Knibb a pris la quatrième place (8h35.56), précédant la Suissesse Daniela Ryf, 36 ans, quintuple lauréate de l’épreuve (8h40.34). À noter que Anne Haug a signé le record de l’épreuve en courant le marathon final dans le temps exceptionnel de 2h48.23 !