Ce courant électronique qui secoue la famille olympique

Jusqu’ici, les épreuves de voile, de tennis ou de tir à l’arc se sont toujours disputées en mode réel, avec des bateaux, des raquettes et des flèches et non de façon virtuelle avec de la 3D en toile de fond. Mais, à l’évidence, le CIO ne souhaite pas perdre en chemin la nouvelle génération et surtout la manne financière que pourraient générer, en publicité et en sponsoring, ces olympiades du “gaming”, une activité pratiquée par des centaines de millions de fans dans le monde.

Bon, rassurons les puristes et les descendants du Baron Pierre de Coubertin : les Jeux olympiques du numérique se disputeront en marge des JO classiques qui conserveront donc intacte leur place dans le calendrier. Le vainqueur du 100 m devra donc toujours chausser ses spikes pour remporter la vraie médaille d’or. Ouf !

Mais il n’empêche : un fort courant électronique vient de secouer la famille olympique. Et l’arrivée annoncée de l’intelligence artificielle dans les coulisses des stades devrait encore accentuer la tendance.