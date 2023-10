Charleroi Volley retrouve la Coupe d’Europe après plusieurs années d’absence : “La Coupe d’Europe coûte cher”

Un lustre pour un club qui luttait pour les lauriers belges il y a une dizaine d’années. Les joueuses espèrent poursuivre l’aventure le plus longtemps possible, un objectif pas si évident pour ce retour face aux Serbes d’Obrenac, qui avaient infligé un 3-0 aux Carolos il y a une semaine. Celles qu’on appelait encore Dauphines il y a quelques années doivent forcer le golden set pour rêver. Pas simple.

”Mais pas impossible, s’encourage Dimitri Piraux, le coach. Si les Serbes sont plus grandes et plus physiques, nous avons retrouvé notre énergie. Malheureusement, comme nous jouons au Dôme, on peut dire qu’on joue ce retour à l’extérieur.” La salle Ballens, qui fait le bonheur du club en championnat, n’est pas assez haute pour ce rendez-vous. Ce n’est pas nouveau, Charleroi a déjà joué dans cette salle et le club espère pouvoir rééditer l’expérience plus souvent. Pour ça, il faut que Charleroi redevienne un club qui vise quelque chose en Belgique.

”Maintenant qu’on a récupéré l’Europe, il faut de la stabilité à plusieurs échelons, prétend le coach namurois. L’entourage, les sponsors mais aussi l’équipe. Chaque saison, on doit renouveler une grande partie du noyau. Cette fois, c’est différent, c’est positif. On travaille comme des pros avec une dizaine de séances par semaine (ballons, vidéo, muscu), mais les joueuses ne sont pas toutes full pros comme les Serbes.”

Pour l’instant, Charleroi, qui tourne avec un budget annuel de moins de 250 000 €, ne peut pas encore se le permettre mais veut y croire un jour. En attendant, elles se concentrent sur la Challenge Cup, qui impacte déjà les finances.

”La Coupe d’Europe, ça coûte cher oui. Pour poursuivre notre évolution, on doit aussi trouver une stabilité financière. Si pas, le top 4 belge sera difficile. Quant à la Ligue des Champions, ce n’est pas une utopie mais pour ça, nous devons d’abord franchir une étape en Belgique. On y va progressivement.”