En prélude à cet événement, trois jeunes se sont envolés pour Riyad, où auront lieu ces vendredi et samedi les World Combat Games, compétition réservée aux -21 ans. Il s’agit de : Anass Abdelmalki (-60 kg), Danyil Anisimov (-84 kg) et Chiara Manca (kata).

Réunis avec leurs aînés le week-end dernier, à Loverval, où le centre Adeps "La Ferme du Château" est devenu leur antre, ceux-ci affichent de légitimes ambitions. Il est vrai qu’Anass est actuellement n°1 mondial de sa catégorie, Danyil n°5 et Chiara n°3 !

C'est la raison pour laquelle ils sont "invités" à s’aligner en Arabie saoudite, l’événement rassemblant le top 8 mondial.

À 19 ans, Chiara Manca a déjà décroché deux médailles d’argent aux Championnats d’Europe, en juniors (Prague 2022) et en -21 ans (Larnaca 2023). Découverte…

"Je viens de la région de Mons, plus précisément Baudour. J’ai commencé le karaté à l’âge de 6 ans dans le club qui se trouvait au bout de ma rue. Ce sont mes parents qui voulaient que je pratique un sport de combat, à côté d’autres sports comme la danse, la natation, etc. Et j’ai immédiatement accroché au karaté ! J’ai passé quelques années à Baudour avant de m’affilier au Karaté Club 31, à Sirault, chez Ricardo Viola. C’était pour la compétition !"

En compétition, le kata est noté par les juges. Un peu comme le patinage artistique...

Pourquoi le kata et pas le combat ?

"En fait, je n’ai jamais vraiment aimé le combat. C’est venu tout seul. Je n’ai jamais dû choisir entre les deux. En kata, le plus important, c’est la technique, la pureté du geste. En compétition, viennent s’ajouter la puissance, la vitesse mais, à la base, c’est la technique."

Entraînée Valeria Bottaro, Chiara a déjà participé à de nombreuses compétitions, malgré son jeune âge, se frottant aux seniors.

guillement "Je m’entraîne dans une salle, juste à côté de l’école."

"En kata, on peut s’aligner avec les seniors à partir de 16 ans. C’est pourquoi j’enchaînerai les World Combat Games, à Riyad, et les Championnats du Monde, à Budapest !"

En dehors du karaté, Chiara Manca est encore aux études.

"Je suis étudiante en coaching sportif au Parnasse, à Bruxelles, où je kote. Je m’entraîne dans une salle, juste à côté de l’école. Je suis souvent en contact vidéo avec mon entraîneuse car j’ai six à sept séances par semaine. Généralement, une heure et demie."

Quels sont les qualités qu’il faut pour être performante en kata ?

"Je pense que c’est inné. Il faut une bonne base, sinon c’est compliqué. Ensuite, il faut de la force, de la vitesse. Le kata et le combat, ce n’est pas pareil. Le kata est répétitif dans les gestes. En compétition, on passe devant les juges qui notent notre exécution des mouvements, un peu comme en patinage artistique."

Le karaté, un sport familial

À peine plus âgé que Chiara Manca, Anass Abdelmalki, 20 ans, est ni plus ni moins n°1 mondial en -60 kg chez les -21 ans. Lui aussi, il a commencé le karaté dans sa prime jeunesse…

"C’était à l’âge de 8 ans, quand mon père a voulu m’inscrire dans un sport de combat. Et il y avait un club de karaté tout près de chez moi, le Champions Club, dirigé par Junior Lefevre, à Jupille. Dès la première séance, j’ai accroché. J’ai commencé à m’entraîner pour pouvoir participer à des compétitions. J’ai décroché mon premier titre national à 10 ans et c’est à partir de là que j’ai pris le karaté vraiment au sérieux. Je continue à m’entraîner à Liège quatre fois par semaine avec, un mercredi sur deux, une séance à Mont-St-Martin, au club des frères Da Costa, dont Steven est champion olympique en -67 kg."

Anass Abdelmalki, 20 ans, est ni plus ni moins n°1 mondial en -60 kg chez les -21 ans.

Chez les Abdelmalki, le karaté est un sport familial, initié par le papa.

"J’ai trois frères qui pratiquent aussi le karaté ! Mon jumeau a arrêté, mais mes deux autres petits frères sont sur une bonne lancée."

Seuls les huit meilleurs mondiaux peuvent donc s’aligner, en cette fin de semaine, aux World Combat Games !

"En fait, il y a les cinq champions continentaux, deux médaillés mondiaux et une wild-card par catégorie. Moi, je suis n°1 mondial et vice-champion d’Europe. Comme le champion d’Europe a désormais 21 ans, il ne peut plus participer à la compétition et c’est moi qui le remplace. Après, j’enchaînerai également avec le Mondial seniors !"

En marge du karaté, Anass est lui aussi encore aux études.

"Je suis en deuxième année d’éducation physique au Rivageois, à Liège. Ma volonté est de concilier études et sport, même si ce n’est pas facile parce que je suis souvent en compétition à l’étranger. Heureusement, je suis bien soutenu par l’école et par mon frère jumeau, Nasim, qui suit les mêmes études que moi. Donc, il m’envoie ses notes. Je dois souvent réviser à l’étranger. C’est compliqué, mais je n’ai pas le choix si je veux réussir sur les deux tableaux !"