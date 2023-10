Voyage à Ushuaïa, cyclisme, rollers et tremplins sur piste artificielle : voici comment les sportifs d’hiver ont préparé leur rentrée pendant l’été

Hanne et Stijn Desmet, un nouvel équilibre à Montréal

En mai dernier, ils nous avaient confié leur déception de devoir quitter, contraints et forcés, les Pays-Bas et la localité de Thialf, à Heerenveen, qui constitue le cœur du patinage mondial. Hanne Desmet et son frère Stijn ont toutefois rapidement rebondi en trouvant une solution très appréciable de l’autre côté de l’Atlantique.

C’est tout d’abord à Salt Lake City, aux États-Unis, qu’ils ont établi leurs quartiers pour quelques semaines. Avant de migrer ensuite vers Montréal, au Canada, d’où la Coupe du monde s’élancera ce week-end.

C’est à l’Aréna Maurice-Richard, une enceinte située à l’ombre du stade olympique qui a accueilli les Jeux d’été de 1976 et qu’ils rejoignent en dix minutes à vélo, que nos patineurs de vitesse courte piste – comme on dit là-bas – accomplissent leur préparation finale. “L’endroit est exclusivement consacré au short-track.”

Stijn Desmet à l'entraînement à Salt Lake City. ©Instagram

Les installations sont modernes et tout à fait adaptées pour répondre à leurs besoins comme à ceux des membres de l’équipe nationale canadienne. “Le niveau est extrêmement élevé”, soulignent en chœur nos deux compatriotes qui sont accompagnés par quatre autres patineurs belges sur les rives du fleuve Saint-Laurent suite à un bon deal trouvé avec leurs hôtes canadiens.

L’idée est d’ailleurs de prolonger cet accord jusqu’aux Jeux olympiques d’hiver de 2026 même si Salt Lake City a aussi ses bons côtés et jouit de la même façon d’une vraie culture olympique.

”On a découvert des approches très différentes de ce que l’on connaissait aux Pays-Bas, a expliqué Stijn Desmet au Nieuwsblad. Aux États-Unis, on passait énormément d’heures sur la glace, on avait un volume de travail important. Ici, au Canada, on est moins sur la glace mais tout est beaucoup plus intense.”

Hanne Desmet a trouvé des sparring-partners de choix sur le continent américain. ©Instagram

Avant d’enfiler les patins à glace toutefois, la fratrie Desmet a profité, dès la fin du mois de mars, d’une période de repos de trois semaines bien nécessaire.

”Je ne reste jamais longtemps à ne rien faire, souligne Stijn Desmet. J’enfourche soit mon vélo de course soit mon VTT, je fais du roller ou d’autres choses pour lesquelles je n’ai pas le temps ou l’énergie en saison. Pendant trois semaines, on est libre. Puis la préparation commence progressivement avec cinq, six heures de vélo par semaine, en plus de séances de musculation. À partir de la mi-avril, cela s’intensifie physiquement mais mentalement cela reste relax.”

L'entraînement passe forcément par la salle de fitness. ©Belga

”Moi aussi, j’aime beaucoup rouler à vélo, indique Hanne Desmet. J’ai toujours trouvé que c’était une activité super chouette. Sinon j’adore la randonnée ! Et à Salt Lake, on a été servi. L’Utah et l’Arizona offrent des paysages fantastiques, on y trouve d’immenses parcs nationaux et c’est génial de se retrouver au contact de la nature.”

Rien de tel qu'un peu de vélo pour travailler sa condition physique. ©Belga

L’Anversoise de 26 ans a l’impression, dit-elle, de retrouver d’autant plus rapidement sa condition physique.

”Lors de la reprise, je me sens très vite en bonne forme. Avec des séances de course à pied et du vélo en plus des séances de musculation et des entraînements spécifiques orientés vers patinage, je reviens rapidement en condition. Jusqu’au moment où on remonte sur la glace et qu’on se rend compte qu’on a mal à certains muscles (sourire). Des muscules qu’on ne peut pas travailler ailleurs qu’à la patinoire.”

Hanne Desmet estime qu'elle a la capacité de revenir rapidement en forme. ©Belga

Armand Marchant, des glaciers de l’Europe à ceux de l’Argentine

Pour Armand Marchant aussi, c’est la saison de tous les changements. Le skieur alpin a annoncé en fin de saison dernière la fin de sa collaboration avec son entraîneur de toujours, le Français Raphaël Burtin.

Désormais sous les ordres du Croate Elias Kolega, le Thimistérien, qui bénéficie de l’appui d’un technicien à temps plein, travaille aussi avec une nouvelle marque pour son matériel. Autant d’adaptations qu’il a fallu assimiler depuis la reprise, qui a sonné dès le début du mois de juin dernier.

Mais avant cela, il y a l’indispensable travail physique avec le préparateur Thibaut Schnitzler pour Armand Marchant, que l’on sait par ailleurs adepte de moto, de vélo et de golf – pour ne citer que les principales disciplines – lors de ses temps libres.

La préparation d'Armand Marchant commence par un gros travail physique. ©AFP or licensors

Au-delà de la période où il travaille son endurance, le Liégeois développe aussi sa force et son explosivité au fil des semaines, en salle de musculation, avant de rentrer dans le travail spécifique sur les skis.

Et forcément, même en plein cœur de l’été, il faut se rendre dans les endroits où la neige est présente en quantité suffisante.

”L’année passée on était sur plein de petits stages de cinq à sept jours sur des glaciers en Suisse, ici le premier stage était prévu à Hintertux pour faire du ski libre”, explique le spécialiste du slalom.

Trois gros blocs de ski étaient ensuite inscrits à son programme de l’été et du début de l’automne.

“Quinze jours en Norvège, à Fonna, à la fin du mois de juillet, puis un stage à Ushuaïa, en Argentine, pour une vingtaine de jours de ski et enfin vingt jours à Kabdalis (Suède) et à Levi (Finlande) à l’approche des premières compétitions, explique Marchant. Cette approche nous permet de vraiment progresser dans un stage, de modifier les journées comme on l’entend, de couper un peu quand on le souhaite et de repartir. Il y a aussi d’autres petits stages à gauche à droite (NdlR : Saas-Fee, en Suisse, par exemple) quand c’est possible…”

Le slalomeur belge a pu tester son matériel sur différents glaciers tout l'été. ©AFP or licensors

Bart Swings, les rollers au cœur

En saison creuse, de la mi-mars à la mi-avril grosso modo, c’est principalement sur un vélo que l’on pourra croiser Bart Swings. Le patineur de vitesse est, lui aussi, un grand adepte de la petite reine, et il compte des milliers de kilomètres à son compteur.

Son autre passion ? Le patinage en ligne ! C’est d’ailleurs chaussé de ses rollers, en pratiquant le sport qui lui a permis d’être découvert, que le champion olympique 2022 de la mass-start prépare activement sa saison sur glace.

Tout l’été, son nom est ainsi resté dans l’actualité. Si le Louvaniste a fait l’impasse sur l’Euro de roller, c’était en effet pour mieux préparer les championnats du monde de la spécialité.

Rollers aux pieds, Bart Swings fait des merveilles également. ©Belga

À Montecchio Magiore, en Italie, le chef de file de notre délégation s’est montré exact au rendez-vous, remportant six des sept médailles glanées par la Belgique et pas moins de quatre nouveaux titres mondiaux, portant son total personnel à 20.

”C’était vraiment de très beaux championnats du monde, commente Swings. Vous savez, le roller est ma passion depuis toujours, c’est la discipline que je préfère pratiquer. Cela m’a fait plaisir de prendre part à mes premiers Mondiaux depuis quatre ans et de constater que je suis toujours à niveau.”

Selon ses coachs, Swings est plus fort que jamais au plan physique. “Le roller me rend meilleur, affirme l’intéressé. Je peux vraiment utiliser ces informations et ces stimulants sur la glace par la suite. Et de toute façon, je ne suis pas du genre à rester longtemps inactif.”

Entre le Louvaniste et le roller, c'est une histoire de passion. ©Belga

Dernièrement, le médaillé d’or de Pékin a aussi appris une excellente nouvelle : le Team IKO va en effet continuer à l’accueillir en son sein jusqu’aux Jeux olympiques d’hiver 2026.

Cette collaboration entre le champion olympique belge Swings et cette formation professionnelle basée aux Pays-Bas avait été menacée au début de l’année lorsque la fédération néerlandaise a voulu écarter les patineurs étrangers avant de se raviser.

”Depuis mon passage dans l’équipe IKO, j’ai commencé à être de plus en plus performant chaque année et ce n’est pas une coïncidence. Sa méthode de travail me permet de tirer le meilleur de moi-même, ce qui me donne beaucoup de confiance en vue de 2026”, souligne Swings. Qui, à 32 ans, voit encore et toujours à long terme…

Genk, le paradis des snowboardeurs

Pour trouver trace de la meilleure snowboardeuse belge du moment en pleine préparation de la nouvelle saison, il faut se rendre à SnowWorld, aux Pays-Bas. C’est dans le frigo de cette piste indoor située à Terneuzen que s’entraîne Evy Poppe entre les stages, répétant inlassablement ses tricks.

Il existe en Belgique aussi des infrastructures d’hiver en intérieur destinées aux skieurs et aux snowboardeurs mais on relèvera surtout que, pour ces derniers, le gouvernement flamand a investi il y a quelques années dans un magnifique Sky Park.

L'infrastructure limbourgeoise a été inaugurée en 2021. ©Belga

Celui-ci se compose de tremplins sur piste artificielle, du côté de Genk, où les jeunes talents belges se pressent dès le début de la belle saison pour répéter leurs gammes et retomber sur d’immenses coussins d’air.

Quand on n’a pas de montagnes, il faut avoir des idées !