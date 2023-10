Bart Swings lauréat du Trophée National du Mérite Sportif : “Je suis très surpris, Kopecky l’aurait mérité”

Champion olympique de la mass-start l’an dernier aux Jeux d’hiver de Pékin, après avoir décroché l’argent quatre ans plus tôt, il a été sacré champion du monde cette année à Heerenveen. Cette distinction met assurément à l’honneur l’ensemble de sa carrière, puisque le Louvaniste a également été champion d’Europe à deux reprises (en 2020 et 2022).

guillement Je ne l’ai pas vu venir. Je n’y pensais pas du tout.

Bien décidé à continuer jusqu’aux JO 2026, celui qui s’entraîne aux Pays-Bas peut se targuer de briller également lors des compétitions de patins à roulettes. Cet été, il a, en effet, ramené cinq médailles, dont trois en or, du Mondial de Montecchio Magiore, en Italie.

”Je suis très surpris, je ne l’ai pas vu venir. Très sincèrement, je n’y pensais pas du tout, nous dit le Brabançon. Pour moi, il y a d’autres grandes performances cette année. Je pense particulièrement à Lotte Kopecky. Elle aurait mérité de l’avoir.”

N’allez pas croire pour autant que Swings boude son plaisir. “C’est un honneur et une immense fierté. À travers moi, on récompense les sports moins mis en avant. C’est très bien.”

Swings a, donc, été préféré à Lotte Kopecky et aux Belgian Cats, qui campaient des candidates très crédibles. La cycliste a, entre autres, été championne du monde sur route et a aussi conquis deux titres mondiaux sur piste. Elle a, en outre, remporté le Tour des Flandres pour la deuxième fois et a terminé 2e du Tour de France après avoir porté le maillot jaune durant six jours. Quant à Emma Meesseman et ses équipières, elles ont conquis le sacre européen fin juin.

Le patineur recevra son trophée fin décembre

Le palmarès

2023 : Bart Swings (patinage). 2022 : Remco Evenepoel (cyclisme). 2021 : Bashir Abdi (athlétisme). 2020: Wout van Aert (cyclisme). 2019 : Red Lions (hockey). 2018 : Nina Derwael (gym). 2017 : David Goffin (tennis). 2016 : Nafissatou Thiam (athlétisme). 2015 : Relais 4x400m hommes (athlétisme). 2014 : Daniel Van Buyten (football). 2013 : Frédérik Van Lierde (triathlon). 2012 : Evi Van Acker (voile). 2011 : Kevin Borlée (athlétisme). 2010 : Philippe Le Jeune (équitation).