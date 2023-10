La chronique de Jacques Borlée : les challenges de Kevin et Jonathan pour leur dernière saison

Tout d’abord, ils ont un statut à défendre. En effet, Kevin est, tous sports confondus, le sportif belge le plus médaillé dans les grands championnats. Jonathan est, lui, le recordman de Belgique du 400 m et, au bout d’une carrière aussi belle que longue, ils ne veulent pas rater leur sortie.

Les jumeaux attendent d'aller vers la sérénité.

Pour ce faire, ils m’ont demandé d’être le plus possible dans la sérénité. En quoi cela consiste-t-il ? Il s’agit d’être le plus indépendant possible dans nos organisations et, surtout, de bien réfléchir à nos processus. En effet, quand nos processus sont bien définis, dans le détail, la tranquillité s’installe.

Privilégier la récupération

L’autre challenge va être d’organiser les entraînements, tout en privilégiant la récupération. Les techniques modernes vont jouer un grand rôle dans cette récupération. L’exemple de Novak Djokovic, le n°1 mondial de tennis qui va sur ses… 37 ans, est terriblement inspirant.

Dernièrement, nous avons été approchés par une société désireuse de mesurer les activités de la course sur les muscles principaux (entre autres les quadriceps et les ischions). Cela va nous permettre d’obtenir un biofeedback performant tout au long de la distance et d’observer comment se comportent les muscles agoniste et antagoniste pendant la course. À charge pour nous, ensuite, d’en tirer les leçons et d’adapter éventuellement les séances de musculation spécifique.

Je demande cela depuis plusieurs années auprès des instances. L’ancien recordman d’Europe du 400 m (1987), l’Allemand Thomas Schönlebe, utilisait déjà ces techniques mais elles coûtaient une fortune. Maintenant, avec l’amélioration des datas et de la technologie, nous pouvons réaliser plus facilement ces différentes mesures.

Cela va être révolutionnaire : en effet, dans les prochaines années, on va pouvoir mesurer les déficiences dans le mouvement spécifique et plus sur un cybex (prise de mesure en étant assis du quadriceps et de l’ischion). Dans les sports explosifs, cette avancée va être déterminante car la casse de l’ischion est récurrente dans les disciplines de rapidité.

Voilà, comme d’habitude, la motivation est donc très grande à l’aube de cette nouvelle saison et nous voulons continuer à renverser les montagnes pour faire jubiler tous les supporters qui nous font souvent plaisir en nous soutenant de façon incroyable.

Bonne saison olympique à tous ! Elle s’annonce excitante et passionnante.