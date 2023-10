Les Dauphines éliminées de la Coupe d'Europe malgré un beau match

Les Carolos sont étouffées par le jeu des visiteuses. Les Dauphines n'ont plus le choix. La qualification se jouant en aller-retour, cela se joue aux points pris. Les Serbes comptaient déjà trois unités dans leur escarcelle avant de venir à Charleroi. Si les visiteuses prennent un point, c'est à dire deux sets, la qualification ira à la Serbie. Les Moncelloises le savent et remontent sur le terrain au son des chants des Ultras du Sporting de Charleroi. La manche ne commence pas très bien. À 6-10, Dimitri Piraux prend son premier temps mort. Les Carolos vont ensuite effectuer une belle remontée pour passer de 12-17 à 19-20. On sent que les Carolos tiennent le bon bout. Pourtant, les visiteuses vont s'échapper à 20-23. Un point plus tard, c'est Camille Hannaert qui rentre au service et qui fait 23-23. S'en suit alors un long chemin de balles de set gaspillées et galvaudées par Obrenovac. Les Carolos en profitent et s'imposent sur le fil à 31-29. Tout reste possible pour les locales. Le troisième set est lancé. Les Carolos démarrent mal. A 5-9, un temps mort est pris par Dimitri Piraux. Les Dauphines tiendront bien la barre avant de s'écrouler durant le money time.

Le T1 carolo essaie un dernier temps mort à 19-22 mais c'est déjà trop tard. Les Serbes sentent la qualification toute proche et la confiance est de leur côté. Ces dernières signent un 20-25 et enterrent en même temps tous les espoirs carolos. Le reste du match sera donc pour "du beurre". Le coach adverse fait jouer son banc. Du côté carolo, Camille Hannaert, Paola Martinez Vela et Oriane Moulin ont du temps de jeu. Les Carolos l'emportent 25-17. A noter la prestation et la hargne démontrée par la jeune Belge Camille Hannaert. Pour le tie-break, Dimitri Piraux fait tourner avec la rentrée d'Ana Zecevic en plus des autres. Les Carolos se sont tout de même inclinés dans ce dernier set. Pour Dimitri Piraux, il n'a pas manqué grand-chose: "Cela s'est joué sur des détails sauf dans le premier set.Ce fut une magnifique expérience pour nous."