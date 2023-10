Triathlon : Erwin Vanderplancke a frôlé la mort, mais il est toujours… bon vivant !

En revanche, le triathlète liégeois n’oubliera pas les cinq mois et demi de souffrances, de soins et de doutes qu’il a vécus avant ce fameux 15 octobre, quand il a remporté la dernière manche de la Coupe du Portugal, dans ce beau pays où il vit avec sa copine Andreia Ferrum depuis quelques années déjà.

Une modeste compétition mais tellement importante aux yeux de ce sportif de 28 ans, éminemment sympathique, qui a frôlé la mort mais qui est toujours… bon vivant. Et peu importe qu’il soit tombé à la 390e place mondiale, que les Jeux de Paris soient devenus une perspective impossible, en tout cas individuellement. Après tout ce qu'il a traversé dernièrement, Erwin est bien décidé à tirer le positif de cette terrible épreuve de la vie. Flash-back…

Le dimanche 30 avril, au lendemain de sa septième place aux championnats d'Europe de duathlon, à Ibiza, Erwin Vanderplancke décide de se lancer à une sortie à vélo. À quelques kilomètres de son domicile, dans une descente, il est alors victime d’un grave accident.

guillement "J’ai pris le dessus de la vitre de la voiture, côté passager, entre le nez et le menton."

"Je roulais sur une nationale, à 40 ou 50 km/h, quand une voiture venant en face a tourné sur sa gauche et m’a coupé la route. J’ai pris de plein fouet la portière côté passager avec la tête et le rétroviseur avec la main. Pour être honnête, je ne me souviens plus de rien. Et tant mieux parce que je ne serais peut-être plus remonté sur un vélo à l’entraînement ou en compétition. Mais d’autres ont reconstitué la scène pour moi. Résultat : j’ai subi 14 fractures, dont huit ouvertes ! Les deux bras, le pouce droit, les autres au visage, notamment la mâchoire. J’ai pris le dessus de la vitre de la voiture entre le nez et le menton. Un peu plus haut, c’était le crâne, un peu plus bas, le cou. J’aurais pu y rester…"

Emmené aux urgences, Erwin vit alors quatre jours d’enfer.

"Les quatre jours précédant ma première opération furent les pires de ma vie. J’avais tellement mal que je ne dormais pas. Même avaler ma salive était une souffrance alors que j’étais alimenté par baxter. À l’hôpital, j’ai perdu douze kilos en une dizaine de jours. N’étant déjà pas très épais, j’étais devenu squelettique. Sur le moment, je ne m’en suis pas rendu compte. Mais quand je vois les photos aujourd’hui, c’est effrayant ! J’ai donc subi une opération maxillo-faciale avec la pose de huit plaques. Et, deux jours plus tard, j’ai subi une autre intervention, au pouce droit, cette fois."

Intransportable, Erwin n’était malheureusement pas au bout de ses peines. Douze jours après son accident, les médecins portugais ont constaté une infection qui se révélera être un staphylocoque doré.

"J’ai pris des antibiotiques qui se sont révélés inefficaces mais je ne l’ai su qu’une fois de retour en Belgique, mi-juin, quand j’ai été pris en charge par l’hôpital militaire, à Bruxelles, et le CHU, à Liège. Entre-temps, j’avais également été opéré de mes fractures aux deux bras, le 23 mai. Et j’ai été réopéré au visage, le 17 juillet. Ce n’est qu’à partir de là que j’ai pu revivre plus ou moins normalement."

Mieux, le 8 août, Erwin Vanderplancke a reçu le feu vert du chirurgien pour reprendre les entraînements !

"Cette décision m’a boosté moralement, même si ma reprise fut très progressive parce que je prenais encore des médicaments à forte dose. J’ai dû tenir compte de mes sensations… Heureusement, pendant toute cette épreuve, j’ai pu compter sur mon entourage, mes parents qui vivent désormais au Portugal, ma copine et la Défense, notamment Frederik Van Lierde qui m’a téléphoné presque tous les jours !"

La forme physique revenant, Erwin s’est vu proposer par son entraîneur de s’aligner, le dimanche 15 octobre, lors de la dernière manche de la Coupe du Portugal, histoire de retrouver ses sensations en compétition. Et il a gagné !

guillement "La dame de 83 ans qui m’a renversé est décédée le lendemain de mon retour."

"Franchement, je ne m’y attendais pas. Et, au fond, le résultat n’avait pas vraiment d’importance à mes yeux. Ce fut un événement très émotionnel pour tout le monde qui me connaît là-bas. Quand je vois par où je suis passé, je ne peux qu’être heureux de ce qui m’arrive. Ironie du sort : j’ai appris que la dame de 83 ans qui m’a renversé est décédée le lendemain de mon retour… Ce sont les hasards de la vie."

Et maintenant ?

"Je me suis inscrit à deux manches de Coupe d’Afrique en novembre, le 5, à Tunis et le 19, à Agadir. L’objectif est de prendre des points pour remonter au ranking mondial. Et olympique. J’ai déjà discuté avec les responsables de la Fédération à propos de Paris 2024. En individuel, je sais que c’est fichu. Mais je me tiendrai à leur disposition s’ils ont besoin de moi en relais. Enfin, on verra car il faut que mon corps accepte cet effort. Sur le plan mental, je ne sais pas comment expliquer que j’ai vraiment retrouvé le plaisir de m’entraîner. Je m’amuse. L’épreuve que j’ai vécue est peut-être une chance pour la suite, même si je ne la souhaite à personne."

À 28 ans, Erwin a encore un bel avenir devant lui…