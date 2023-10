Water-polo : meilleur club de Belgique, Mouscron a attendu 20 ans pour retrouver la Coupe d'Europe

À lire aussi

Évidemment, on est loin du niveau des Italiens de Pro Recco qui dominent la Ligue des Champions depuis trois saisons. Pour Mouscron, cela reste toutefois un énorme rendez-vous. Meilleure équipe en Belgique ces dernières années, le RDM n’avait pourtant plus été inscrit sur la scène européenne depuis… 20 ans et ce, malgré 24 trophées ces 26 dernières années (Coupe et championnats). Un retour gagnant d’ailleurs puisque les Dauphins ont battu Manchester 16-14.

"Si on n’a pas joué l’Europe ces dernières années, c’était surtout une question de budget”, répond Anthony Thues, le président qui a joué l’Europe avec Mouscron.

guillement "Même si cela a un coût, on a tout à gagner."

Alors pourquoi cette fois les Dauphins ont-ils décidé de retenter l’expérience et de proposer, en plus, l’organisation de cette poule ?

”Pour les joueurs mais aussi les partenaires, continue le big boss mouscronnois. On a réalisé le doublé la saison dernière mais une fois la Coupe gagnée, c’est tout. Que fait-on ? Nos partenaires voulaient vraiment qu’on le fasse. Pour les joueurs, c’est aussi une récompense. Et si on veut évoluer, évidemment, la Coupe d’Europe reste le meilleur moyen de se frotter à un meilleur niveau.”

Pour cela, le club a dû mettre la main au portefeuille : 40 000€, soit entre 30 et 40 % du budget annuel de l’équipe championne de Belgique. Une somme dérisoire dans certains sports mais qui reste toutefois lourde à charge des Dauphins dans un sport où il n’est pas évident, sur les joueurs, de mettre en avant les sponsors et où les installations ne permettent pas d’accueillir des milliers de spectateurs. “On peut placer 600 à 700 personnes dans la salle, on a ajouté des gradins supplémentaires. On sera déjà supers contents. On sait que les équipes étrangères n’amènent pas beaucoup de public. D’un autre côté, on n’aurait pas eu beaucoup de gens pour nous suivre en cas de déplacement. Et même au plus haut niveau, on n’est pas dans des chiffres fous du foot en termes d’assistance”, continue Thues.

Malgré cette charge de travail supplémentaire pour l’organisation et la logistique prenante, le club était impatient et enthousiaste à l’idée de retrouver la Coupe d’Europe. “C’est lourd mais on avait tout à gagner à retrouver l’Europe ! Cette compétition permet à des clubs des nations moins bien classées de jouer sur la scène européenne et nous évite de prendre des valises de 40 buts à chaque match face à des gros cadors. Il y a un réel enjeu sportif !”

D’ailleurs, avant le début des hostilités, l’équipe entrainée par le Hongrois Akos Biro se montrait ambitieuse. “Après avoir été la première équipe belge à jouer un huitième de finale d’une Coupe d’Europe, on veut passer le cap et disputer les quarts, s’encourage le président. On veut de toute façon faire bonne figure devant notre public. Le but est en tout cas de ne pas faire un one shot. Notre volonté est de continuer à disputer l’Europe. En fonction des résultats, on pourra se fixer d’autres ambitions et viser plus haut.”

Une discipline encore amateure en Belgique

Si Mouscron a un des palmarès les plus fourni en Belgique, il l’a gagné en restant amateur. À l’image d’une discipline (où on retrouve trois clubs francophones en D1 avec Tournai et La Louvière) qui voit des projets de renaissance concernant l’équipe nationale tomber rapidement à l’eau (la dernière fois, c’était en février 2022).

Pourtant, les Dauphins ont une équipe cosmopolite avec des Belges, Hongrois, un Australien, un Slovaque, un Franco-ukrainien… “Mais aucun joueur n’est professionnel, affirme le président Anthony Thues. Ils sont étudiants ou ont un boulot. Certains travaillent à la piscine même. Devenir un club pro n’est pas raisonnable dans ce contexte belge. Il faudrait que la Fédé soit à la base de l’initiative car le faire seul dans cette compétition n’a aucun intérêt. Tu investis pour rien.”