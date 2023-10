Pieter Heemeryck dans la légende : “J’étais vraiment dans un bon jour !”

Le Brabançon a rejoint au palmarès belge des champions Ironman d’illustres prédécesseurs comme Marino Vanhoenacker, Luc et Frederik Van Lierde ainsi que Bart Aernouts.

Vice-champion d’Europe début juin, à Hambourg, Pieter a signé une sacrée performance, bouclant l’épreuve en 7h50.07 pour devancer le Français Magnien (7h52.17) et l’Espagnol Lopez (7h54.01) et décrocher sa qualification pour l'Ironman d'Hawaï 2024.

Sorti de l’eau en cinquième position (44.03), à 1’31 de l’Australien Amberger, Pieter est rapidement revenu dans le coup, prenant la tête de l’épreuve après 62,5 km à vélo.

S’il ralentit un peu le rythme face aux spécialistes que sont le Danois Madsen, le Britannique Lewis et l’Allemand Stratmann, notre compatriote ne paniqua jamais. Même lorsqu’il posa son vélo après 4h23.08, à 5’20 du leader ou encore à 6’10 en sortie de deuxième transition sur ce diable de Stratmann, alors bien en jambes.

Un marathon bouclé en 2h35.42 !

Après 21,5 km, Pieter était déjà revenu à 1’49 de l'Allemand. Son allure était, il est vrai, beaucoup plus rapide que celle de ses rivaux. Et ce ne fut pas une surprise de le voir prendre la tête après 25 km, devant l’Allemand Stratmann et l’Espagnol Lopez.

Finalement, ce fut le Français Magnien, revenu de l’arrière, qui fut la dernière menace pour le Belge, mais celui-ci géra sa fin de course, signant un chrono exceptionnel de 2h35.42 sur le marathon !

À lire aussi

À l’arrivée, Pieter Heemeryck surprit même les deux préposées au ruban qui ne s’attendaient pas à le voir.

"Enfin ! Je pense que j’ai déjà été trois fois deuxième. Et quand j’ai vu comment Jan (Stratmann) a entamé son marathon, je me suis dit : "Bon sang, je vais encore être deuxième…” Mais, sans forfanterie, le meilleur a gagné. Au départ, mon plan était de me focaliser sur Patrick (Lange) parce qu’il a signé une sacrée performance en terminant deuxième à Nice. Donc, pour moi, il était le favori. Je n’ai pas terminé ce Mondial, ne courant que quatre kilomètres avant d’abandonner. Je n’étais pas trop fatigué. En fin de compte, pour Patrick, ce fut l’occasion de valider son ticket pour Hawaï 2024 en terminant simplement (quatrième). J’étais vraiment dans un bon jour et j’en suis très heureux. C’était ma dernière course de la saison et la dernière chance de me qualifier pour Kona. Je l’ai saisie !"

Dans le clan belge, Bart Aernouts a terminé cet Ironman du Portugal à une belle sixième place, en 8h01.38.