Cinq choses à savoir sur Kaylee McKeown : “Plus je gagne en confiance, mieux ce sera”

Dimanche, en finale du 200 m, McKeown s’est contentée de s’imposer, sans améliorer son record. Mais la jeune femme compte bien faire une moisson de médailles aux Jeux olympiques de Paris, l’an prochain. “Je suis évidemment très, très heureuse”, a déclaré McKeown. “L’année prochaine sera une année vraiment difficile, donc plus je gagne en confiance, mieux ce sera.”

En attendant, voici cinq choses à savoir sur une championne hors-norme.

1. Une grande soeur comme modèle

Sa grande soeur Taylor a également représenté l’Australie au plus haut niveau. Elle s’est imposée au 200 m brasse lors des Jeux du Commonwealth, en 2015 à Glasgow. Elle a même remporté l’argent en 2016 lors des Jeux de Rio au 4x100 m quatre nages. Sans surprise, Kaylee parle de Taylor comme d’un modèle à suivre.

2. Elle est asthmatique

Aussi incroyable que cela puisse paraitre, Kaylee McKeown souffre d’asthme. Mais bien entourée et avec une médication adaptée, Kaylee McKeown est parvenue à percer dans la natation. Avec sa grande soeur, également asthmatique, Kaylee McKeown devient en 2018 ambassadrice pour Asthma Australia. Les soeurs servent d’exemples à suivre pour une jeunesse souffrant de cette affection pulmonaire et qui voit qu’on peut y arriver, malgré les conditions.

3. Une tragédie familiale

En août 2020, à seulement 53 ans, le père de Taylor et Kaylee décède après avoir combattu une tumeur au cerveau pendant deux ans. Mais Sholto accompagne toujours ses filles. Kaylee a d’ailleurs un tatouage sur le pied gauche où il est marqué : “Je serai toujours avec toi”. “Son décès m’a fait réaliser à quel point la vie vaut la peine d’être vécue, a déclaré Kaylee dans la presse australienne. Je prends chaque jour comme il vient et je pense honnêtement que c’est la principale raison pour laquelle je nage aussi bien. Mon père est ma grande inspiration et je l’utilise dans les derniers mètres d’une pour m’aider à franchir la ligne d’arrivée parce que je sais qu’il est là.”

4. 40 000 $ pour les deux records

Pour s’être emparée du record du monde sur 50 m dos et avoir amélioré celui du 100 m dos, Kaylee McKeown n’est pas repartie les mains vides de Hongrie. Elle a en effet reçu 40 000 $ (37 730 €). Et elle a largement étoffé son palmarès qui renseigne tout de même trois médailles d’or olympiques (100 m, 200 m, 4 x 100 m 4 nages) et quatre mondiales. Vivement Paris 2024 !

5. En couple avec un nageur

Kaylee McKeown reste discrète sur sa vie privée. Tout juste sait-on qu’elle est en couple avec Brendon Smith, un nageur australien de 23 ans qui a remporté la médaille de bronze du 400 m 4 nages aux Jeux de Tokyo.