Moment émouvant cette semaine, à l’École royale militaire, avec le passage de témoin entre Marc Van Vleymen et Frederik Van Lierde à la tête des Sportifs d’élite à la Défense. Pour l’occasion, ils étaient tous réunis ! Ou presque… Manquaient à l’appel Loïs Petit et Elke Vanhoof, malades. Il n’empêche, accorder les agendas de 23 sportifs relevait de la gageure. Si certains étaient en Belgique, d’autres ont pris l’avion pour rentrer au pays et saluer celui qui, pendant de longues années, était en charge de ce "peloton d’élite", dont le successeur était visiblement un peu stressé au moment de prendre la parole.

"J’avoue que j’étais un peu nerveux mais, finalement, tout s’est bien passé !" lance Frederik Van Lierde, l’un des premiers à intégrer l’Armée comme sportif de haut niveau en 2004. "Je sais ce que ce statut représente et me voilà maintenant de l’autre côté de la barrière. Certains sont là depuis quelques années déjà comme Toma Nikiforov ou Marten Van Riel, la petite dernière étant Alessia Corrao. Je pense que le groupe est bien balancé, à la fois entre francophones et néerlandophones et au niveau des sports représentés."

Le groupe est, en effet, composé d’athlètes, de judokas, de triathlètes, de gymnastes et, bien sûr, de parachutistes, plusieurs fois champions du monde. Sont également représentés l’escrime, l’équitation, la gymnastique, le tir à l’arc, le VTT, le BMX, le skicross et, bientôt, le short-track, Adriaan Dewagtere étant actuellement en formation, mais bel et bien présent.

"La plupart de ces sportifs évoluent au plus haut niveau ou sont d’authentiques espoirs !" enchaîne Fred Van Lierde. "Alexander Doom et Thomas Carmoy, par exemple, rentrent du Mondial d’athlétisme indoor où ils ont brillé. Je ne dois pas évoquer le palmarès de Toma Nikiforov, double champion d’Europe, ou de Marten Van Riel, quatrième aux Jeux. D’autres comme le gymnaste Victor Martinez ou la judoka Loïs Petit sont à l’aube de leur carrière. Soutenus par leur fédération, ils ont introduit un dossier qui a été évalué et accepté par une commission où siège huit personnes représentant l’Armée, bien sûr, mais aussi le COIB, l’Adeps et Sport Vlaanderen. Et, chaque année, leurs performances sont évaluées, selon les critères établis à la base."

Après une partie théorique sur les droits et les devoirs de ces 25 sportifs bénéficiant du statut de militaire et de la reconnaissance de haut niveau, Frederik Van Lierde leur avait concocté une activité physique sous la forme d’une course d’orientation à l’intérieur de la caserne. Pour la petite histoire, le meilleur fut le vététiste Jens Schuermans et, pour ne pas avoir d’ennuis, on ne dévoilera pas les résultats complets, surtout des judokas…

Coïncidence : un ancien Sportif d’élite à la Défense était également présent puisque Benjamin Harmegnies profitait des installations pour se maintenir en forme. Il est vrai que tous ont la possibilité de poursuivre leur carrière à l’Armée, une fois leur parcours sportif terminé. Un dernier détail (qui n’en est pas un) concernant le salaire : un soldat commence avec 1.700 euros par mois, un revenu qui augmente avec l’ancienneté et le grade.