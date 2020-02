Le départ officieux du 4L Trophy était donné au Parc du Cinquantenaire ce mardi.

Surprise pour les promeneurs et joggeurs qui traversaient le parc du Cinquantenaire ce midi ! Au milieu de la quinzaine de 4L présentes, Obelgix se faisait remarquer sur le toit de l'une d'entre elles, toute de noire-jaune-rouge décorée. L'objectif du plus célèbre des supporters des Diables ? Soutenir un équipage d'amis qui prendra part au 4L Trophy du 20 février au 1er mars. Ce rallye solidaire est réservé aux moins de 28 ans et se déroulera essentiellement au Maroc mais les participants belges ont pour habitude de partir du Parc du Cinquantenaire.Si Patrick et François-Xavier (qui forment l'équipage noir-jaune-rouge) ont choisi les couleurs nationales et Obelgix comme mascotte, c'est aussi pour répondre à un autre équipage de cette édition 2020, décoré de noir et jaune, faisant abstraction du rouge. Des flamingants à qui Obelgix souhaitait faire un clin d'oeil, avant de retourner au travail, puisque les congés de Nicolas Dardenne (son vrai nom) attendront notamment juin et juillet, pour l'Euro, où il assistera à tous les matches des Diables.D'ici là, ses deux amis auront mis en lumière les couleurs nationales sur les routes françaises, espagnoles et sur le sable marocain.