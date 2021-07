De la boxe au stade Roi Baudouin, cela faisait 73 ans que l’on attendait ça. Et pour l’occasion, Alain Vanackère et son équipe de 12 Rounds Promotion avaient mis les petits plats dans les grands pour offrir l’affiche la plus alléchante possible. Car si le combat entre le champion WBA régulier Ryad Merhy et le Chinois Zhaoxin Zhang, affiche de la soirée, avait fait se déplacer le public en masse, le reste de la carte nous a offert quelques beaux combats.

Avant même les premiers combats pour des titres, Youri Kalenga offrait un premier grand moment à l’assistance en envoyant son adversaire au tapis après 45 secondes seulement. Le ton était donné.