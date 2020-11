L'ensemble de contrats conclus de 2020 ont tous été renouvelés. Et neuf nouveaux sont venus s'ajouter à la liste de 2021. Tous ces contrats seront d'une durée d'un an, et sont renouvelables. La moitié environ sont à plein temps, l'autre moitié à mi-temps seulement.

"L'année 2020 a été très difficile pour nos sportifs, qui ont très souvent vu leurs objectifs repoussés. Il était essentiel pour moi de continuer à les soutenir, afin qu'ils puissent préparer sereinement les échéances à venir en 2021", a commenté jeudi la ministre des Sports, Valérie Glatigny.

Parmi les bénéficiaires figurent quelques noms connus, comme l'athlète Naffisatou Thiam ou la judokate Charline Van Snick, mais aussi des sportifs moins connus, de disciplines très variées (boxe, triathlon, escalade, ...), ainsi que certains actifs dans des disciplines handisport. Retrouvez l'ensemble de la liste des sportifs : ICI

En Fédération Wallonie-Bruxelles, près de 2.000 sportifs disposent d'un statut (sportif de haut niveau, espoir sportif international, jeune talent ou partenaire d'entraînement). Celui-ci leur offre, outre une reconnaissance officielle, une panoplie de services en fonction de leur niveau : accès au centre d'aide à la performance sportive - CAPS -, aux subventions liées au plan programme de leur fédération, à des aménagements scolaires ou encore aux 10 centres permanents de préparation physique.