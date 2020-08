Chloe McCardel est arrivée à bon port, ce dimanche matin. Partie de Douvres, elle a traversé la Manche à la nage en 10 heures et 40 minutes pour rallier Cap Gris-Nez. L'Australienne de 35 ans a, ainsi, porté son total personnel à 35, battant le record mondial masculin du Britannique Kevin Murphy. Spécialiste de la nage au long cours, McCardel a nagé plus ou moins 35 km dans la Manche. Et elle en était à sa 4e traversée cette année !

Véritable stard dans son pays, l’Australienne a débuté sa formidable série en 2009. Mais, après avoir battu Kevin Murphy, elle vise désormais le record… féminin, détenu par la Britannique Alison Streeter, aujourd’hui âgée de 56 ans, qui a effectué la traversée à 43 reprises !

Victime de violences domestiques par le passé, Chloe McCardel veut profiter de l’attention médiatique engendrée par sa prestation pour mettre en lumière ces violences contre les femmes. "Je suis fière d’être une voix pour celles qui n’en ont pas…", a déclaré l'Australienne, à son arrivée sur la plage française.

Elle va maintenant célébrer son succès avec toute son équipe autour d'elle en Angleterre (où elle peut retourner sans être mise en quarantaine après avoir reçu une dérogation), tout en visant, dans les prochaines années, le fameux record d’Alison Streeter, datant déjà des années 80-90…