En fin de semaine dernière, les inquiétudes des sportifs de haut niveau étaient vives concernant leurs possibilités d’entraînement en prévision des Jeux olympiques. Quelques jours plus tard, les choses sont progressivement rentrées dans l’ordre grâce à l’intervention du COIB, des administrations sportives et des ministres concernés, avec l’assentiment du gouvernement fédéral. C’est ainsi qu’après un petit break Nina Derwael et les autres gymnastes belges préparant (toujours) Tokyo 2020 ont pu retrouver le centre d’entraînement de Gand et leurs entraîneurs ce mercredi. Une mise à l’arrêt forcée beaucoup plus longue était tout simplement inconcevable.

