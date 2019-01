© D.R.

En 2019, le site 100% sport de la DH sera plus complet que jamais: résultats, analyses, interviews, portraits, grands formats, guides numériques, directs vidéos et tout le reste se trouvera sur une seule adresse: LesSportsPlus.be Et puisque vous avez été nombreux à nous poser la question depuis le lancement de ce nouveau site: non, il n'y a pas d'application Apple ou Android, pour la simple et bonne raison que LesSportsPlus est entièrement responsive. Vous pouvez donc nous consulter sur votre navigateur dans les meilleures conditions quel que soir votre support. Et si vous souhaitez disposer d'une icône sur l'écran d'accueil de votre tablette ou de votre smartphone, rien de plus simple:1. Rendez vous sur notre site2. Cliquer sur les trois petits points en haut à droite de votre écran, pour entrer dans les paramètres3. Sélectionner "Ajouter à l'écran d'accueil"Et puisqu'il est impossible d'être connecté en permanence, nous vous enverrons des alertes pour vous mettre au courant des principaux faits d'actualité dans le monde du sport. Ces alertes peuvent être envoyées sur tous les supports (ordinateur, tablette, smartphone) et pour vous y abonner, il suffit de cliquer sur la petite cloche située en bas à droite de votre écran. Si vous étiez déjà abonnés, veuillez refaire la manipulation (deux clics) car la mise à jour n'a malheureusement pas tenu compte de vos anciens abonnements.