Pour sa troisième finale de Coupe de Belgique en six ans, le HC Visé affrontait Achiles Bocholt, un adversaire de Beneleague que les Mosans connaissent comme leur poche.

Les six premières attaques (trois pour chaque équipe) étaient converties. Le ton était donné. Visé rentrait bien dans le match mais la joie était de courte durée, à partir du moment où Bocholt prenait l'avance pour la première fois à la huitième minute. Visé ne parvenait plus à repasser devant son adversaire.

Après 22 minutes, l’avance de Bocholt était de quatre buts, grâce notamment à un Spooren et à un Colman, inarrêtables. Par manque d’espace ou par peur de mal faire, les Mosans ne parvenaient même plus à tirer au goal et restaient jusqu’à quinze minutes sans marquer !

A la pause, le score était de 15-10. On voyait mal Visé parvenir à renverser la vapeur en seconde période.

Les Visétois semblaient revenir avec d’autres intentions sur le parquet. Après sept minutes, Vincent Bello et son capitaine Yves Vancosen réduisaient l’écart à 18-16, alors que Bocholt loupait quelques tirs.

La tentative de remontée était belle et Visé parvenait à faire douter Bocholt. A la 59e, l’écart n’était plus que d’un but (22-21). Le kop visétois formé par le comité donnait de la voix. Cela faisait longtemps que l’on ne vibrait plus de la sorte lors d’un match !

A trois minutes du terme, le retard des Oies était de deux buts. Visé ne pouvait plus encaisser et Siraut maintenait le suspense grâce à deux arrêts déterminants. Mais Vancosen et Benjamin Danesi loupaient leurs envois. Glorieux et Colman fixaient le score à 29-25, offrant un nouveau trophée à Bocholt, au terme d’un match de très haut niveau.

Fiche technique

Visé : Siraut 55’, Von den Hoff 5’, Gava 1, Massa, S. Danesi 2, Bello 5, Lahonda 3, Vancosen 7, Brixhe, Destexhe, B. Danesi 2, Kedziora, Hadzic 4, Cusumano 1.

Bocholt : Leroy 47’, Versteijnen 13’, Gijbels, Winters 4, Glorieux 4, Spooren 8, Claessens 1, Colman 7, Rola 2, Kooijman 2, Wauters, Koninkx, Valkenborgh 1, Lamers, Driesen, Roelants.

Intermédiaires : 10e (6-5), 20e (11-9), 30e (15-10), 40e (19-16), 50e (23-22), 60e (29-25).