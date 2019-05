Dans l'affaire des deux joueurs de Dendermonde qui devaient être, en théorie, suspendus, le week-end dernier, lors de la demi-finale du championnat entre La Hulpe et Dendermonde et des remous que cela suscita dans la presse tout le week-end au point que la fédération décida peurement et simplement, dans la nuit de samedi à dimanche, de remettre le match à une date ultérieure pour éviter tout incident, la dite fédération a décidé lundi soir, de fixer un nouveau calendrier sans préjudice de ce que décidera la commission des litiges dans les jour à venir. Commission des litiges qui devra statuer sur le cas des deux joueurs flandriens quant au bienfondé ou non de leur suspension éventuelle pour abus de cartes jaunes.

La demi-finale entre Brabançons et Flandriens se jouera donc le dimanche 12 mai à 15 heures au stade du Brésil à La Hulpe. La finale, prévue initialement le 11 mai, se jouera, in fine, le samedi 18 mai au stade Nelson Mandela à 15 heures. Les autres finales (jeunes et dames) sont maintenues ce samedi à Neder-over-Hembeek. Pour rappel, les Sonégiens ont décroché, dimanche, leur billet pour la finale en battant les Ottintois en demi-finale et attendront donc dimanche prochain pour connaître le nom de leur adversaire lors de l'apothéose de la saison actuelle. Si, sportivement, La Hulpe se hisse en finale, le club jouera son match en même temps que les festivités prévues de longue date le week-end des 18 et 19 mai pour les 50 ans d'existence du club brabançon…