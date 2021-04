La Belgique aborde la dernière ligne droite de ses qualifications pour l’Euro 2022 qui aura lieu aux Pays-Bas. Après une victoire, un nul et deux défaites, les Belges n’ont plus le droit à l’erreur.

Ce jeudi (20 h), ils accueilleront la Squadra au Country Hall, à Liège. Mais ce match n’est pas le plus important de cette phase de qualification.

Ahmed Sababti, le patron de l’équipe - qui évolue en Serie A depuis le mois de janvier -, fait le point de la situation dans le groupe. La rencontre face à la Finlande, le 13 avril, sera décisive.

Entretien.

Dans quel état d’esprit abordez-vous cette rencontre face au leader invaincu du groupe ?

"C’est un bonus, cette rencontre. Si on gagne ou si on réussit un bon match, ce sera surtout positif au niveau mental. Mais notre avenir européen se jouera lors de la partie face à la Finlande. C’est notre adversaire direct pour terminer à la deuxième place de ce groupe."

Un mot sur l’Italie ?

"C’est parmi le top mondial. Contre ce genre d’équipe, on n’a absolument pas le droit d’offrir des cadeaux. Avec une concentration de tous les instants, je suis persuadé que nous pouvons réaliser un résultat. Nous avons également beaucoup de qualités dans notre noyau."

C’est désormais un championnat que vous connaissez mieux…

"J’ai accepté ce défi. J’avais plusieurs opportunités, en Italie et en Finlande. J’ai opté pour la Real San Giuseppe, du côté de Naples. Et, jusqu’à maintenant, cela se passe vraiment bien."

Était-ce un rêve d’enfant ?

"Je me suis toujours posé une question : qu’est-ce que je valais dans un des meilleurs championnats du monde ? J’ai désormais ma réponse. Elle est positive."

À 35 ans, c’est malheureusement un peu tard ?

"Je suis particulièrement fier de mon parcours. Quand j’étais jeune joueur, j’ai eu une proposition pour aller jouer en Espagne. Mais je devais terminer mes études. Aujourd’hui, je pourrais poursuivre en Italie. Mais je dois faire le choix de la raison. Ma vie est à Anvers."

Avez-vous encore certains rêves ?

"Je voudrais participer à l’Euro, avec la Belgique. J’ai déjà eu la chance de le faire. En plus, cela va se dérouler aux Pays-Bas. C’est près de chez nous. La famille et les amis pourront nous soutenir. En tout cas, je l’espère. Je suis certain que le groupe est capable de passer ces qualifications."

Résultats précédents

Belgique - Finlande 2-2

Belgique - Monténégro 6-2

Monténégro - Belgique 4-3

Italie - Belgique 4-1