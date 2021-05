L’Euro de Budapest s’est ouvert par une cruelle désillusion pour le relais masculin 4x100 m nage libre belge, éliminé dès les séries (11e en 3.16.52) de l’épreuve mais surtout dépassé par la Serbie (3.13.91), la Suisse (3.14.72) et les Pays-Bas (3.14.80) alors qu’il occupait la 14e place par nations depuis les Mondiaux 2019 (3.15.34). Or le top 16, arrêté au 31 mai, est qualifié pour les Jeux olympiques et la Belgique se retrouve 17e...

"Ce n’était pas le résultat qu’on espérait, c’est clair" , acquiesce Alexandre Marcourt (49.58) qui, par rapport à Gwangju 2019, remplace numériquement Pieter Timmers aux côtés de Jasper Aerents (49.03), Thomas Thijs (49.04) et Sebastien De Meulemeester (48.97). "Tout le monde est déçu parce qu’on rate la finale pour une seconde et qu’il n’y aura pas de 4x100 m à Tokyo mais il est un peu trop tôt pour tirer des conclusions. C’était la première matinée de compétition et on aura d’autres occasions de montrer ce qu’on vaut."