C’est donc officiel : la 42e édition de l’Ironman d’Hawaï a été reportée au 6 février 2021 ! Un retour aux sources contraint par la crise sanitaire mondiale. L’histoire du triathlon raconte, en effet, que l’Ironman est né sur l'île d'Hawaï, un soir de 1978, de l’imagination de John Collins, commandant de la Navy, et qu’ils furent quinze à prendre le départ de l’épreuve, le matin du… 18 février. En plus de 40 ans, l’histoire de l’Ironman d’Hawaï est jalonnée de victoires, de records, d’exploits, mais aussi de drames. Et, en 1982, l’épreuve fut ainsi déplacée de février à octobre pour offrir à tous les participants de meilleures conditions climatiques.