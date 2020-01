Sacrée championne du monde longues distances, la Brabançonne devance Claire Michel. Côté masculin, Jelle Geens est préféré à Pieter Heemeryck...

Autant l’avouer, le choix n’a pas été facile, tant nos triathlètes ont brillé, chacun à leur manière, aux quatre coins du monde ! Et les résultats de cette édition 2019 du Triathlète de l’Année ont été particulièrement serrés entre Alexandra Tondeur et… Claire Michel, devant Laura Swannet, côté féminin ; Jelle Geens et Pieter Heemeryck, duel arbitré par… Marten Van Riel, côté masculin. Après une première partie du vote laissée à la discrétion du public, comptant pour 50 %, un jury de douze spécialistes a finalisé par son choix cette élection du Triathlète de l’Année 2019, distinction attribuée ce vendredi, à Courtrai, dans le cadre du salon Velofollies.

Championne du monde longues distances, début mai, à Pontevedra, Alexandra Tondeur a été (logiquement) élue devant Claire Michel, actuellement en revalidation après un accident de circulation et une fracture de la rotule, au terme d’une saison qui a vu la Bruxelloise décrocher le bronze à l’Euro, mais aussi deux médailles, d’argent et de bronze, en Coupe du Monde, lui permettant d’occuper le 12e rang au classement olympique.

Côté masculin, le duel entre Jelle Geens et Pieter Heemeryck (arrivé en tête des votes du public devant Frederik Van Lierde…) fut plus indécis encore. Mais la balance a penché en faveur du Limbourgeois, premier Belge à s’imposer en World Series, fin juin, à Montréal, une victoire confirmée par une troisième place, dans la foulée, à Hambourg. Jelle Geens devance ainsi Pieter Heemeryck et ses… cinq victoires au Challenge Family, le label concurrent d’Ironman, où le Brabançon a effectué des débuts malchanceux avec un abandon sur ennui mécanique à Cozumel. N°6 au ranking olympique, Marten Van Riel complète le podium, malgré une formidable régularité et une excellente fin de saison avec une première victoire sur demi-Ironman.

Pour clôturer cette deuxième édition du Triathlète de l’Année, référendum organisé par le site spécialisé 3athlon.be, la Prestation des l’Année est revenue à… Jelle Geens, pour sa victoire à Montréal, et le Moment de l’Année, au paratriathlète Kim Plovier, pour sa deuxième place à Hawaï, mettant fin à une carrière de 15 ans.





La réaction d’Alexandra Tondeur…

"C’est un prix très important pour moi. Il me tient à cœur de partager les valeurs du triathlon, mon sport. J’ai été très fière de représenter mon pays et de rapporter le titre de championne du monde à la Belgique. C’était extraordinaire. Cette élection de Triathlète de l’Année me booste davantage à continuer de travailler très dur pour offrir à mes supporters une super saison 2020. Cette récompense est également une belle chose pour le triathlon wallon et son développement. J'en profite pour remercier tous les gens qui croient en moi et ceux qui me suivent. Je me permets d'adresser un clin d'oeil aux filles extraordinaires qui étaient également en lice pour le titre. Elles doivent continuer dans cette voie, à vivre leurs rêves et à inspirer d'autres générations." (Saul)