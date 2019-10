Les deux Brabançons, wallon et flamand, sont montés sur le podium d'un demi-Ironman amputé de la partie natation...

Pas de chance pour les concurrents engagés, ce samedi, au demi-Ironman de Lanzarote et, en particulier, pour les Belges. En raison de forts courants dans l'Océan Atlantique, l'épreuve a été amputée de sa partie natation (en principe, 1,9 km) et a été transformée en une espèce de "duathlon" avec 90 km à vélo et 21 km à pied.

Dans ce contexte particulier, Pieter Heemeryck a bouclé l'épreuve en 3h36:40, à 1'39 de l'Allemand Funk, vainqueur en 3h35:00. Kenneth Vandendriessche a complété le podium en prenant la troisième place, en 3h41:10.

Côté féminin, la victoire est revenue, en 4h08:14, à la Britannique Pallant, 30 ans, déjà victorieuse cette saison à Aix-en-Provence et à Cascais. Pallant a devancé, de 2'22, Alexandra Tondeur (4h10:36) et, de 3'09, la Française Collonge (4h11:23).

Après les 90 km à vélo, Pallant et Tondeur se situaient à quelques secondes derrière une autre Britannique, Lucy Hall. Mais la vice-championne du monde 2017 de la distance a rapidement pris les devants, accentuant progressivement son avance sur la Belge et sur Hall, qui n'a pu résister au retour de Jeanne Collonge.