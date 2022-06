Nul doute qu’elle a dû particulièrement savouré ce podium ! Après des semaines, voire des mois de galère, Alexandra Tondeur a terminé deuxième du prestigieux Ironman de Nice, ce dimanche, sur la Promenade des Anglais. La Brabançonne n’a été devancée que par l’Allemande Thoes, victorieuse en 9h18.48.

Sortie de l’eau en sixième position, à 2’32 de la Française Genêt, mais dans un groupe de cinq triathlètes, Alex est rapidement remontée à la troisième place après 27 km à vélo. À mi-parcours, soit au km 86, elle pointait toujours au troisième rang, à 1’51 de l’Allemande Thoes.

Mais la deuxième partie fut plus délicate pour notre compatriote, victime d’un souci mécanique. Et ce fut en quatrième position qu’elle pointa en T2 avant d’entamer le marathon. À mi-parcours, elle remontait déjà à la troisième place, puis à la deuxième suite à l’abandon de la Française Genêt en course à pied.

Un podium à Nice : chapeau !