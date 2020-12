Écrire qu’Alexandre Marcourt a connu un week-end faste, à Rotterdam, relève de l’euphémisme. Engagé dans quatre épreuves, le Liégeois de 21 ans y a battu quatre records personnels ! Trois en crawl (23.08 en 50 m, 49.42 en 100 m, 1:48.06 en 200 m) et un autre en dos (55.00 en 100 m). Et en 100 m libre, il a même battu son temps de référence à trois reprises. "Jusqu’ici, on a toujours parlé de moi comme d’un nageur de 200 crawl mais après ce week-end, je vais peut-être être considéré comme un nageur de 100-200", s’amuse-t-il.