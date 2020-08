L’Assemblée générale annuelle de la Fédération francophone belge de Judo (FFBJ), tenue le samedi 20 juin par… courrier et huissier en raison de la crise sanitaire, a accouché d’une révolution de palais avec l’éviction de trois administrateurs aux hautes fonctions : le premier vice-président Éric Digiugno, le secrétaire général Jean Grétry et le trésorier Michel Theys, qui n’ont pas atteint les 50 % de votes nécessaires à leur réélection. Avec l’arrivée de deux nouveaux membres, Hervé Gourmand et Claude Amery, le Conseil d’administration a même été plus loin, le vendredi 26, en élisant Allison Hollevoet à la présidence, en lieu et place de Michel Bertrand qui assurait la fonction depuis 2007 ! Judoka de 33 ans, affiliée à Tournai, fief d’un certain Bernard Tambour (directeur technique démissionnaire…), dont elle est la compagne, Allison a donc pris, à la surprise générale, la tête du judo francophone.