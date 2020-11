"Tous les cris les SOS partent dans les airs", chantait Daniel Balavoine. André Stein, président de l’AISF (Association interfédérale du sport francophone) espère, lui, que l’appel à l’aide lancé par le monde sportif amateur sera entendu par le monde politique. Celui qui se presse auprès des grands champions quand ils sont reconnus mais oublie souvent la base du monde sportif. Un secteur qui souffre depuis des semaines à cause des deux confinements et de leurs conséquences sur les recettes qui permettent aux petites et moyennes structures sportives de vivre.

"L’AISF regroupe au niveau francophone toutes les fédérations sportives et donc tous les clubs sportifs , explique André Stein. On parle ici des fédérations reconnues par l’Adeps mais aussi certaines qui ne le sont pas. C’est de notre devoir de pousser un cri d’alarme et de défendre le sport francophone vu la situation actuelle. Les fédérations sont en grande difficulté et ne peuvent pas aider les clubs financièrement. Et c’est pour cela qu’on se tourne vers les pouvoirs publics. La situation est grave pour le sport amateur."

Un secteur important dans le quotidien des gens. Un secteur qui souffre des interdictions mises en place à cause du Covid-19.