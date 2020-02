C’est peu dire que le milieu de la boxe, et celui du sport en général, attend avec beaucoup d’impatience le deuxième volet du combat de poids lourds entre Deontay Wilder et Tyson Fury. Le 1er décembre 2018, au Staples Center de Los Angeles, les deux hommes s’étaient quittés sur un match nul profitant au tenant, Wilder, à l’issue d’un duel spectaculaire au cours duquel le Britannique a été envoyé au tapis dans le dernier round, se redressant au tout dernier moment pour achever le combat.

Ce samedi, au MGM Grand de Las Vegas, le puncher américain, tenant du titre WBC (42-0-1), retrouve donc le ‘Roi des gitans’ (29-0-1) pour une deuxième explication qui s’annonce tout aussi explosive.

Un autre poids lourd britannique, Anthony Joshua, n’en perdra pas une miette. Détenteur des autres ceintures majeures (WBA, IBF et WBO, en plus de l’IBO), qu’il a reconquises au détriment d’Andy Ruiz Jr, ‘AJ’ aimerait voir le championnat du monde pour l’unification des titres se concrétiser enfin en 2020.

"C’est ce que le public attend et je pense qu’il aimerait que je sois opposé à Deontay Wilder, qui détient la ceinture WBC depuis 2015", a-t-il expliqué dans une interview à Sky Sports. "Ce serait donc le meilleur scénario. Toutefois je pense que Fury peut gagner. Pour l’emporter, Wilder va devoir mettre Fury K.-O. et il n’en a pas été capable la première fois. Pour s’imposer, Fury devra faire mal à Wilder ou le dominer techniquement. Fury possède un arsenal plus large, c’est pourquoi il a ma préférence."

Et Anthony Joshua, que son compatriote n’a pas ménagé dans ses déclarations ces derniers mois, de développer : "Fury possède un certain punch. On a souvent tendance à sous-estimer sa capacité de finition, or c’est ce qui le rend dangereux. C’est vraiment un très bon boxeur, jusqu’à un certain point, donc il a l’avantage. Wilder n’est pas le meilleur des boxeurs mais il a une fameuse main droite. Si on arrive à éviter celle-ci, on a une très bonne chance de s’imposer."

Un accord pour Wilder-Fury 3

La question est, par ailleurs, de savoir quand le championnat du monde unifié pourrait se dérouler. Car Tyson Fury a expliqué récemment qu’il existait un accord pour organiser un troisième combat entre Wilder et lui et qu’il y avait "trop d’argent en jeu" pour ne pas le faire.

Eddie Hearn, le promoteur d’Anthony Joshua, a d’ores et déjà promis de "faire pression" sur les protagonistes afin de conclure une unification avant la fin de l’année.

"Tout le monde a son opinion sur l’identité du meilleur poids lourd actuel. La mienne est que Joshua est le meilleur mais, tant qu’il n’aura pas battu le gagnant du combat Wilder-Fury, le monde ne sera pas satisfait. (…) Nous allons mettre la pression sur le vainqueur pour obtenir ce championnat du monde unifié en 2020. Nous allons demander s’il y aura un troisième épisode de leur confrontation et, si c’est le cas, leur demander de faire vite !"

En attendant, Anthony Joshua devrait rencontrer le Bulgare Kubrat Pulev, en juin, voire également l’Ukrainien Oleksandr Usyk dans la foulée.