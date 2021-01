La Fédération belge de volley-ball a pris la décision de ne pas reprendre cette saison les championnats tant chez les messieurs que chez les dames. Une exception concerne le plus haut niveau. La fédération belge, Volley Belgium, a officialisé cette mesure dimanche.

Les championnats des niveaux inférieurs sont actuellement au point mort en raison de la crise du Covid-19. Volley Belgium a fait savoir qu'ils sont définitivement arrêtés pour le reste de la saison à la suite des décisions de la Commission de concertation qui a écarté vendredi les espoirs d'une reprise des compétitions à court terme.

"Si la situation et les mesures (fédérales et locales) le permettent, les clubs sont autorisés à reprendre l'entraînement et à organiser des matchs amicaux entre eux", précise le communiqué de la fédération. "Toutefois, cela devra toujours être conforme aux réglementations ou protocoles fédéraux et/ou locaux applicables".

Une décision sur le redémarrage des championnats pour les jeunes doit être prise début février.