La sprinteuse allemande, 22 ans, avait disputé les Jeux Olympiques de Tokyo cet été, éliminée en demi-finales du 100m. Elle est l'Allemande la plus rapide de l'année 2021 en 11.01. Le Bild rapporte dimanche que Burghardt va disputer les JO d'hiver à Pékin en bob à deux avec Mariama Jamanka, championne olympique en 2018 et championne du monde en 2019. Burghardt a été sélectionnée sur base des trois épreuves de Coupe du monde qu'elle a disputée avec Jamanka (deux fois 2e et une fois 4e) ces dernières semaines ainsi que sur base de tests à Oberhof jeudi dernier.