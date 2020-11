Charline Van Snick n’a rien laissé au hasard dans sa préparation, pourtant perturbée.

L’heure de la reprise a sonné pour Charline Van Snick. Ce sera ce jeudi, à Prague, dans le cadre de l’Euro. Un rendez-vous que la Liégeoise a elle-même choisi, en accord avec le DT francophone.

"Avec son expérience, Charline sait comment se préparer pour une compétition et, surtout, elle ne s’y aligne que quand elle est à 100 %, tant sur le plan physique que mental…" explique Cédric Taymans.

Ce qui n’était pas le cas au mois d’octobre, quand s’est présentée l’opportunité de participer au Grand Chelem de Budapest. "Il y avait trop d’incertitudes entourant cette compétition et, pour moi, il n’y a rien de pire !" justifie Charline Van Snick. "Je ne me sentais tout simplement pas prête et j’ai préféré me concentrer sur cet Euro, où j’essaierai avant tout de prendre du plaisir parce que ce sera la dernière compétition de l’année. Je veux donc profiter au maximum de cette chance après tous les mois de doute, le report des Jeux de Tokyo, etc."

Une décision pour laquelle la Liégeoise a pris franchement position, mais qui a quand même suscité chez elle un sentiment un peu bizarre.