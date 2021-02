Après avoir réussi une superbe première manche de slalom (12e), ce dimanche, aux Mondiaux de Cortina d’Ampezzo, Armand Marchant a pris la 10e place finale de cette épreuve, soit le meilleur résultat de sa carrière dans cette compétition. Dossard 29, le skieur originaire de Thimister, âgé de 23 ans, a signé le huitième chrono des engagés dans la deuxième manche et termine à 1.74 du vainqueur norvégien, Sebastian Foss-Solevaag, qui monte sur la plus haute marche du podium aux côtés de l’Autrichien Adrian Pertl et d’un autre Norvégien, Henrik Kristoffersen.

"Ça s’est super bien passé", a commenté Armand Marchant au micro de France Télévisions. "J’ai fait une très bonne première manche aujourd’hui, un bon haut mais malheureusement un milieu de parcours plus compliqué, de même qu’en deuxième manche d’ailleurs. Le parcours était super beau, tournant, mais c’est le slalom que j’aime, avec des changements de rythme, beaucoup d’engagement. Il fallait un peu de tactique et du feeling. Au final, je fais un super résultat, mon meilleur aux championnats du monde. Après un début de saison très compliqué, je suis bien content de cette 10e place !"

Tom Verbeke, 29e de la première manche, est, quant à lui, sorti de piste au cours du second run.