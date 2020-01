Trois ans quasiment jour pour jour après s’être détruit le genou et le plateau tibial à Adelboden, Armand Marchant a réalisé une incroyable performance, ce dimanche, à Zagreb.

Le Liégeois s’est en effet classé 5e du slalom remporté par Clément Noël (soit le meilleur résultat d’un Belge en Coupe du monde) après avoir signé le meilleur chrono de la seconde manche et s’être classé 20e, avec le dossard 40, sur le premier tracé. "J’ai pu exprimer mon ski à 100 %", s’est réjoui le skieur de Thimister, dont le meilleur résultat depuis son retour était une 18e place.

"Depuis le début de la saison, j’ai toujours géré mes manches. Ici, la piste était bien et je me suis vraiment lâché. Comme il y avait encore 19 skieurs à passer après moi, je ne savais pas à quoi m’attendre. Je savais juste que j’avais fait le boulot. Je suis resté en tête un long moment, mais de gros skieurs devaient encore passer, donc je ne pensais pas trop au podium. Cinquième, c’est une sacrée émotion, cela me fait très plaisir après ce que j’ai vécu. Ici, je finis à 20 centièmes du podium. Si j’avais skié un peu mieux en première manche, j’étais sur le podium, mais je ne dois pas être trop gourmand."

L’histoire retiendra qu’Armand Marchant a fait aussi bien qu’Henri Mollin, lui aussi 5e lors du combiné de Sankt-Anton en 1981 ! À une tout autre époque…