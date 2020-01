Entre le maudit 7 janvier 2017 et ce lumineux 5 janvier 2020, Armand Marchant en a bavé. Et c’est peu de le dire. Sept opérations, d’interminables séances de rééducation pour réapprendre à marcher... à quatre reprises, et une remise à niveau physique et sportive très progressive : le Liégeois, qui a fêté ses 22 ans le mois dernier, a fait preuve d’une invraisemblable force de caractère pour, d’abord, revenir au niveau qui était le sien au moment de sa terrible chute d’Adelboden, pour écrire ensuite une page d’histoire du sport belge sur les pentes de Zagreb ce dimanche après-midi.

(...)