Armand Marchant et Tom Verbeke ne sont pas parvenus à intégrer le top 30 de la première manche du slalom d'Adelboden, dimanche en Suisse. Marchant a échoué à la 32e place. Tom Verbeke est parti à la faute alors que Dries Van den Broecke n'a pas pris le départ.

Sur la mythique piste d'Adelboden, Marchant est parti avec le dossard N.31. Le Thimistérien de 23 ans a signé le chrono de 55.32, à 2.31 du Français Clément Noel, auteur du meilleur temps devant son compatriote Victor Muffat-Jeandet (+0.41) et le Suisse Loïc Meillard (+0.42). C'est la quatrième fois de rang cette saison que Marchant loupe de peu la seconde manche d'un slalom. Il a successivement pris les 33e places à Alta Badia et Madonna di Campiglio avant d'échouer à la 37e position à Zagreb, sur une piste où il avait terminé 5e en janvier 2020, son meilleur résultat en Coupe du monde. Cette première manche a aussi vu l'Autrichien Manuel Feller, leader du classement de la discipline au départ de la course, partir à la faute. La seconde est prévue sur le coup de 13h30.