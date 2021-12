Armand Marchant entame la Coupe du monde de slalom, ce dimanche, à Val d’Isère.

La neige qu’il voit tomber par la fenêtre de son logement à Val d’Isère et qui "pourrait pimenter un peu la course ce dimanche" est plutôt de nature à le rendre heureux. "C’est cool de skier de temps en temps dans ces conditions !" À la veille de son premier slalom de Coupe du monde de la saison, Armand Marchant doit dompter une certaine forme d’impatience, voire d’excitation. Le no 1 belge se dit "en bonne forme" après avoir connu "une super préparation cet été et de bonnes conditions de ski à l’entraînement". Sa 16e place à Lech, en parallèle, a constitué un bon premier départ dans cette saison olympique. Mais les choses sérieuses débutent véritablement ce week-end.

(...)