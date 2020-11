Après sa 5e place de Zagreb l’an dernier, Armand Marchant vise la régularité, cette année, lors de la Coupe du monde de slalom.

Il va encore devoir patienter jusqu’au 21 décembre pour entamer sa saison de Coupe du monde, en slalom, à Alta Badia. "Mais quand on a attendu près de 1 000 jours avant de pouvoir reprendre la compétition, on n’est pas à un mois près !", rigole Armand Marchant. La carrière du skieur belge est, il le sait, indissociable de ce terrible accident lui ayant complètement détruit le genou gauche, en janvier 2017, alors qu’il venait de rentrer dans les points en Coupe du monde. Un coup du sort dont le Liégeois est sorti plus fort que jamais grâce à un mental à toute épreuve et à une force de travail considérable.