Dans des conditions rendues difficiles par des chutes de neige, Armant Marchand, avec le dossard 25, a terminé à 1.48 de Fabio Gstrein et Manuel Feller, les plus rapides de cette première manche et à 11/100es seulement de la 30e place. Les deux Autrichiens ont en effet signé le même chrono (54.06) pour devancer de 5/100es de seconde le Suisse Luca Aerni, 3e. Armand Marchant, 24 ans, avait réussi le 12 décembre sa deuxième meilleure performance en slalom en prenant la 7e place à Val d'Isère. Il avait ensuite pris la 14e place à Madonna di Campiglio en Italie dix jours plus tard. Deuxième Belge à s'élancer lors de cette première manche, Tom Verbeke avec l'avant-dernier dossard, n'a pu terminer son slalom. La seconde manche doit débuter à 13h30.