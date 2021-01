Le 12 janvier dernier, à Enghien, les policiers de la zone Sylle et Dendre ont mené une action dans le cadre d'une enquête initiée en mai 2019 et relative à des faits d'abus de confiance et d'escroquerie ayant débuté en 2017. Une personne, active dans le milieu de la boxe et qui pourrait être liée à des paris sportifs douteux, a été inculpée et placée sous mandat d'arrêt. La nouvelle a fait grand bruit dans le milieu du noble art en Belgique et entraîné des commentaires qui font réagir aujourd'hui les dirigeants de la LFB et de la RFBB. Voici le communiqué qu'ils nous ont fait parvenir.

"La Ligue Francophone de Boxe et la Royale Fédération Belge de Boxe ont appris, par la presse, l’arrestation d’un entraineur de boxe il y a quelques jours. Les réseaux sociaux ont diffusé nombre de commentaires, évoquant le fait que les motifs ayant conduit à l’arrestation en question étaient connus de la fédération de boxe depuis longtemps. La LFB et la RFBB tiennent à rappeler que cet entraîneur, effectivement affilié à la LFB, bénéficie toujours de la présomption d’innocence tant que les faits ne sont pas avérés par la justice.

La fédération avait effectivement connaissance de certains 'bruits de couloir' et observait la situation de façon très vigilante. En l'absence de preuves, la Fédération Belge de Boxe ne pouvait infliger une sanction sur base d’éléments non établis ou prouvés. Immédiatement après avoir pris connaissance d’une plainte pénale déposée le 21/11/2020, la Ligue Francophone de Boxe statuant en audience extraordinaire a suspendu (avec effet immédiat) cet entraineur des fonctions qu’il exerçait au sein d’un comité provincial.