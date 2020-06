La plateforme de streaming Tuesday TV et les organisateurs du Mémorial Van Damme ont décidé d’unir leurs forces pour soutenir le monde du sport en ces temps de crise sanitaire et en l’absence de grands événements sportifs avec public jusqu’au 31 août.

Le plus grand meeting d’athlétisme belge, qui aura lieu le vendredi 4 septembre dans un contexte évidemment très particulier, lèvera le voile ce mardi après-midi sur les conditions dans lesquelles il sera organisé.

Et en soirée, de 20h à 22h, le stade Roi Baudouin sera le théâtre d’une initiative originale mêlant sport et musique. Après avoir investi Brussels Airport, The Hotel, Bozar ou Villa in the Sky, notamment, pour soutenir différents secteurs d’activité, Tuesday TV y tiendra en effet son sixième « lockdown streaming » auquel prendront part pas moins de dix-neuf athlètes ou ex-athlètes de haut niveau.

C’est sous la forme d’un relais de 120 minutes, sans contact, que se produiront Anne Zagré, Bashir Abdi, Camille Laus, Ismaël Debjani, Cédric Van Branteghem, Damien Broothaerts, Dylan Borlée, Eline Berings, Elodie Ouedraogo, Hanne Claes, Jonathan Sacoor, Jeroen D’hoedt, Jonathan Borlée, Kevin Borlée, Kim Gevaert, Koen Naert, Léa Bayekula, Olivia Borlée et Renée Eykens.

Leur effort sera rythmé par les sons des DJ Nico Morano, Lola Haro et Maxim Lany dans un joyeux ensemble à découvrir sur les chaînes Facebook et Youtube de Tuesday TV.