Dans l’histoire tumultueuse du sprint mondial, et du 100m en particulier, les fraudes sportives sont malheureusement légion. Et si, à cet égard, le nom du Canadien Ben Johnson résonne instantanément aux oreilles de beaucoup, celui de Tim Montgomery ne bénéficie pas d’un écho plus favorable. L’Américain, éphémère détenteur du record du monde de l’épreuve reine, a incarné au début du siècle le tricheur par excellence : talentueux mais envieux, prêt à tout pour devenir une star et surfant sur de mauvaises fréquentations pour se forger un parcours tortueux qui inclura, un peu plus tard, le trafic de drogue et un séjour en prison.