En 2021, Nafissatou Thiam a, donc, conservé son titre olympique à l’heptathlon. Un exploit d’autant plus historique qu’il a été réalisé après une année très compliquée au cours de laquelle elle a également conquis un sacre européen au pentathlon. Voilà autant de choses qui ont fait de 2021 un cru exceptionnel pour l’athlète de 27 ans, un cru revisité, pour nous, par sa maman, Danièle.

Cet été, Nafi est devenue la première Belge double championne olympique. Vous devez éprouver une certaine fierté, non ?

"C’est un peu incroyable et je dois dire qu’on ne réalise pas encore tout à fait. Par ailleurs, ce n’est pas ce qui me préoccupe le plus. En tant que maman, ce qui me tracasse, c’est qu’elle puisse être déçue, qu’elle ne puisse pas faire ce dont elle est capable à cause d’une blessure ou d’un test positif. Il y a eu beaucoup de soulagement quand son heptathlon a commencé."

Après sa compétition, Nafi s’est dit soulagée…