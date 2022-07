Nafi Thiam et les athlètes belges pour les Mondiaux ont pris leurs quartiers en Californie

De Bruxelles à Los Angeles, le voyage a été long pour les athlètes belges qui prendront part, dans quelques jours, aux championnats du monde à Eugene. Avant de rallier l'Oregon, nos représentants ont pris leurs quartiers à Irvine pour un petit stage d'acclimatation qui leur permettra d'évacuer les 9 heures de décalage horaire en toute quiétude avant le début des épreuves. Place aussi à l'affûtage et aux derniers réglages pour la double championne olympique Nafi Thiam et ses camarades, encadrés par une équipe médicale et qui partagent les installations de l'Université de Californie avec des athlètes néerlandais notamment. Dans moins de dix jours, il sera alors temps de refaire ses valises et de mettre le cap sur Eugene, théâtre des Mondiaux...