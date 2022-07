Le Brainois Némo Rase médaillé d’argent sur 110m haies à l’Euro U18 de Jérusalem

Spécialiste Athlétisme, Boxe, Natation et Olympisme

La Belgique a remporté sa première médaille, ce mardi, aux championnats d’Europe U18 qui se sont ouverts en ce début de semaine à Jérusalem. Elle est l’oeuvre du jeune hurdler Némo Rase (17 ans), qui s’est distingué en allant chercher une belle médaille d’argent à l’issue d’une finale où le scolaire de l’Union Sportive Braine Waterloo, crédité d’un chrono de 13.56, n’a été devancé que par le seul David Pronk, le Néerlandais établissant un nouveau record personnel en 13.50 tandis que l’Allemand Leifert complétait le podium en 13.60.

Un magnifique résultat pour l’athlète brabançon, qui ne pratique l’athlétisme que depuis un peu plus de deux ans, et qui avait brillamment remporté sa série lundi en 13.52, record personnel explosé (ancien record : 13.87) et nouveau record LBFA pour quatre centièmes. Le protégé de Cédric Van Elsuwé s’est ensuite qualifié au temps pour la finale en prenant la troisième place de sa demi-finale en 13.59. Avant, donc, de fondre sur la première médaille internationale de sa jeune carrière...