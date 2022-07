Allyson Felix dans la sélection américaine pour les Mondiaux, Sam Kendricks n’ira pas à Eugene

USA Track and Field, la Fédération américaine d’athlétisme, a dévoilé sa sélection pour les championnats du monde qui se dérouleront du 15 au 24 juillet prochais à Eugene, dans l’Oregon. Pas moins de 151 athlètes, dont 29 ont été médaillés aux JO de Tokyo, ont été retenus pour disputer ces premiers Mondiaux de l’histoire sur le sol américain.

Neuf tenants du titre, sacrés en 2019 à Doha, seront de la fête : Christian Coleman (100m), Noah Lyles (200m), Donovan Brazier (800m), Nia Ali (100m haies), Grant Holloway (110m haies), Dalilah Muhammad (400m haies), Joe Kovacs (poids), Christian Taylor (triple), DeAnna Price (marteau).

Trois autres athlètes – Michael Cherry (400m), Maggie Ewen (poids), Valarie Allman (disque) – ont décroché une invitation grâce à un succès final dans leur épreuve en Diamond League. Kendell Williams en a fait autant, à l’heptathlon, en s’imposant au classement général du World Athletics Combined Events Tour.

On notera que grâce à ces diverses invitations, les Etats-Unis pourront aligner quatre représentants dans 12 épreuves différentes.

Outre Valarie Allman, d’autres champions olympiques individuels de Toyko seront présents, à l’instar d’Athing Mu (800m), Sydney McLaughlin (400m haies), Katie Nageotte (perche) et Ryan Crouser (poids).

Mais on retiendra aussi la présence hautement symbolique (et pas uniquement…) d’Allyson Felix, qui sera présente en relais 4x400m mixte et peut-être en relais 4x400m féminin. La légende vivante du sprint américain (36 ans), qui a déjà remporté 18 médailles dans sa carrière (dont 13 en or), disputera ses dixièmes et derniers championnats du monde à Eugene. Felix a annoncé qu’elle mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison. Gabrielle Thomas, qui avait échoué à se qualifier en individuel pour les Mondiaux, a, quant à elle, été retenue dans le groupe des relayeuses du 4x100m.

Quelques absences notables, tout de même, à relever. En premier lieu, celle de Sam Kendricks, le double champion du monde du saut à la perche, qui n’a pas été en mesure de se rétablir à temps après une opération du ménisque. L'an dernier, Kendricks avait manqué les JO de Tokyo en raison d'un test positif au Covid-19. Son absence à Eugene pourrait faire l’affaire de notre compatriote Ben Broeders, candidat à une place sur le podium aux côtés de l’intouchable Armand Duplantis, mais la concurrence n’est pas mince. Autres absents notables, le décathlonien Garrett Scantling, quatrième des JO de Tokyo, ne figure pas dans la sélection, pas plus que la spécialiste du 400m Quanera Hayes, qui ne profitera pas de sa victoire en Diamond League l’an dernier.