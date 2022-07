Thomas Van der Plaetsen déclare forfait pour les championnats du monde à Eugene

Repris dans la sélection belge pour les championnats du monde d'Eugene, aux Etats-Unis, sur la base des 8430 points établis à Götzis l'an dernier, Thomas Van der Plaetsen a renoncé à faire le déplacement dans l'Oregon. Le décathlonien, victime d'un accident dramatique lors des JO de Tokyo l'été dernier, en a fait l'annonce ce jeudi, ne s'estimant pas encore prêt physiquement.

"Même si j'ai livré de bonnes performances, je ne suis pas certain que mon corps est déjà en mesure de supporter les deux journées du décathlon", a-t-il expliqué sur ses réseaux sociaux. "Je mettrai les prochaines semaines à profit pour me concentrer sur les championnats d'Europe de Munich à la mi-août."

Après avoir souffert d'une déchirure totale du muscle ischio-jambier et d'une autre au niveau des ligaments de la cheville, Thomas Van der Plaetsen, qui s'est astreint à une longue rééducation, avait repris la compétition très prudemment lors des championnats de Belgique, le 24 juin dernier, à Gentbrugge où il avait participé à quatre épreuves (hauteur, perche, poids et disque). Quelques jours plus tard, il avait battu son record personnel au lancer du javelot (65,68m) et avait pris part au saut en longueur pour la première fois depuis son retour (7,04m). "Ce qui est délicat, c'est qu'un décathlon commence par le 100 m et le saut en longueur, soit les deux disciplines que je crains le plus", avait-il alors estimé.