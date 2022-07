Rencontre avec notre relais 4X100m médaillé d’or à Pékin: “C’est comme si nous ne nous étions jamais quittées”

"C'est déjà fini ?", regrette Kim Gevaert après plus d'une heure d'entretien, attablée à la terrasse du Florida Food Bar, à Louvain, en compagnie de ses amies Hanna Mariën, Olivia Borlée et Élodie Ouedraogo. Quinze ans après leur médaille de bronze sur 4x100m aux Mondiaux d'Osaka, suivi d'un titre olympique à Pékin 2008 (officialisé et fêté au Mémorial Van Damme, en 2016, après le déclassement pour dopage des Russes), les quatre filles du relais se sont retrouvées avec plaisir. C'est Hanna qui est arrivée la première, suivie des trois autres qui honoraient un rendez-vous non loin de là. Accolades, bisous, sourires, les "golden girls" étaient manifestement très heureuses de se revoir car leurs vies, familiale et professionnelle, ne leur en offrent pas souvent l'opportunité.

"La dernière fois, c'était il y a trois ans, au Mémorial. On nous avait même demandé de courir", lance Élodie.

"Oui, nous nous voyons principalement dans le cadre d'événements, pas souvent comme ici. Mais nous avons notre groupe WhatsApp, 'Gold', par lequel nous nous échangeons des messages", précise Olivia.

"Maintenant que Kim est directrice du Mémorial, on va pouvoir lui demander des tickets. Juste derrière le Roi !" rigole encore Élodie.

"Mais je ne sais même pas s'il viendra", répond Kim.

"C'est toujours agréable de se retrouver. C'est comme si nous ne nous étions jamais quittées", poursuit Olivia.

"Il ne faut pas forcer ! On se suit sur les réseaux sociaux. Même Kim est sur Instagram désormais", se marre Élodie.

"Mais oui, j'ai évolué… C'est ma cousine, étudiante en communication, qui m'a dit : 'Allez Kim !' Et voilà, j'y suis. Mais encore timidement ", explique celle qui, avec Élodie, fut à la base de l'épopée du relais 4x100m en 2001, à Edmonton.

"C'était avec Nancy Callaerts, Kathleen De Caluwé. Hanna était là. Olivia est arrivée en 2003, à Paris", précise Kim.

"J'ai intégré le relais suite à mes chronos au National, où j'ai terminé 3e du 200m et 5e du 100m", dit Olivia.

Hanna est, elle, revenue en 2006, à l’Euro de Göteborg, après trois opérations au genou. L’un des deux rendez-vous, avec 2010 (Barcelone), où notre relais 4x100m n’est hélas pas arrivé à bon port.

"C’était avec Frauke Penen. J’avais pris ta place !, lance Olivia à Élodie. Et c’était Hanna qui prenait le départ. Mais le témoin n’est pas passé entre Frauke et moi."

L’année suivante, le quatuor décrochait le bronze mondial. Et, un an plus tard, l’or olympique, d’où leur surnom de "Golden Girls".

"Une médaille aux JO est ce qu'il y a de plus prestigieux, qui plus est quand c'est l'or ! C'est toujours agréable quand on nous présente comme championnes olympiques", enchaîne Kim.

L’après-carrière

Le monde de la mode pour Olivia et Élodie

"Oui, mais de là à encore signer des autographes ou prendre des selfies, je ne sais pas. En fait, ça dépend si je suis avec mes frères. Il y a quand même longtemps…", précise Olivia qui, en mars 2016, a créé sa marque de vêtements de mode avec Élodie. Et elles l'ont appelée "42/54" comme le chrono signé par le relais en finale olympique. Devenue "Unrun", leur marque sportive eut l'honneur d'articles de presse, notamment dans Vogue. Une reconnaissance ? "J'estime que ce que nous avons réalisé avec 'Unrun' n'est pas aussi 'big' que nos médailles dans notre carrière sportive. De toute façon, il ne faut pas comparer", répond Olivia.

"Pour moi, c'est déjà sympa que deux ex-athlètes comme nous bénéficient d'une certaine notoriété, aux côtés de marques bien implantées dans le monde sportif et, forcément, très connues", ajoute Élodie.

Elles n’en ont pas moins été contactées par… Kim Clijsters quand celle-ci a tenté son retour sur les courts et leur société emploie sept personnes aujourd’hui.

Le Mémorial pour Kim

Et Kim à la tête du Mémorial Van Damme ? "Cédric (Van Branteghem) dit que c'était son idée. Wilfried (Meert) dit que c'était son idée. Mais voilà, ils étaient visiblement d'accord de me poser la question. On a discuté. Au début, je pensais que c'était peut-être un peu tôt pour régler mon emploi du temps familial. Mais je ne pouvais pas leur répondre : 'Attendez deux ans, j'arrive.' En fait, je devais dire oui tout de suite. Maintenant, je suis heureuse d'avoir accepté. J'ai adapté mon planning. Et j'avoue que j'aime beaucoup ma nouvelle fonction", raconte Kim.

"Moi, j’ai couru avec elle. Elle m’a interviewée. Et la voilà directrice du meeting !, sourit Olivia. Aucun doute : avec Cédric au COIB et Kim au Mémorial, le sport belge est vraiment entre de bonnes mains."

Le coaching pour Hanna

Hanna a aussi bien réussi son après-carrière athlétique, passant par le bobsleigh avant de devenir coach sportive dans une structure comptant cinq personnes.

"Je pense que notre génération, celle de Cédric, mais aussi de Tia (Hellebaut) a bien réussi son après-carrière", juge Kim.

"Le sport est une école de la vie parce qu'il faut beaucoup bosser pour arriver au plus haut niveau", explique Élodie.

"Mais l’après-carrière est plus dure. On était bien en tant qu’athlètes… Et on ne s’en rend pas compte sur le moment, mais tout est réglé pour nous. On est au centre de l’attention, enchaîne Olivia. Une fois qu’on arrête, la réalité nous rattrape avec le stress financier, une vie à mener, une équipe à gérer. La réussite ne dépend pas non plus que de nous. Athlète de haut niveau ou pas, il faut assurer comme tout le monde."

La famille

Au total, huit enfants ou… deux relais mixtes

Performantes sur la piste pendant leur carrière sportive, les "Golden Girls" se sont également épanouies dans le cadre familial. Et le record est détenu par Kim qui s’est constituée son propre relais ! La Louvaniste est, en effet, l’heureuse maman de quatre enfants, âgés de 4 à 13 ans.

"Quatre et quatre puisque Hanna en a deux, Olivia, un et Élodie, un aussi. Nous pouvons donc former deux relais mixtes", rigole Kim.

Mais pas encore pour les Mondiaux, à Eugene, que nos quatre championnes olympiques suivront avec intérêt.

"Je suis toujours l'athlétisme avec plaisir. Je lis aussi tout ce qui s'écrit, par exemple sur les championnats de Belgique", explique Élodie.

"Moi, je regarde même plus les résultats des meetings maintenant qu'avant. Et pas seulement ceux de mes frères. Je vois ça en live, surtout les épreuves que j'aime bien comme le sprint", réagit Olivia.

"Et moi, c’est un peu l’inverse, enchaîne Kim. Je dois m’intéresser aux résultats, mais j’adore être sur place. Je me suis rendue aux Mondiaux 2017, à Londres, avec les enfants. J’avais déjà été avec Tia en 2015, à Pékin. Et aussi à l’Euro 2016, à Amsterdam. J’apprécie beaucoup l’ambiance. En revanche, je ne serai pas à Eugene. Les États-Unis, ce n’est pas facile à organiser avec les enfants. Mais j’irai à Munich."

Dans le cadre de sa fonction de directrice du Mémorial Van Damme, Kim est amenée à contacter des athlètes, non pas en vue d’une participation parce que le plateau est monté par Marc Corstjens, mais pour des interviews ou autres actions de promotion.

"Ce sont les têtes d’affiche du meeting. La négociation des couloirs est du ressort de Marc. Mais tout ceci est nouveau pour moi. Je dois encore voir."

Par ailleurs, la nomination de Kim Gevaert n’est évidemment pas passée inaperçue dans le monde l’athlétisme.

"J’ai reçu un mail personnel de Sebastian Coe ! Il me disait qu’il était content. Et moi, j’étais honorée par ces mots…"

Les Mondiaux

"Nafi et Noor, c’est un peu comme Justine et Kim"

Pour en revenir aux Mondiaux, à Eugene, Élodie suivra le 400 m haies féminin, Olivia, le 400 m masculin !

"Je vois bien Sydney McLaughlin, sur sa piste, battre encore le record du monde (NdlR : 51.41, le 25 juin, par elle-même). Je pense qu’elle est capable de courir en 51.20. Avec Femke Bol, ce sera chaud."

Et les Belges ? Impressionnées par les frères Borlée ? "Ce n'est pas à moi de dire ça ! Mais oui, je suis quand même impressionnée par leur longévité", avoue Olivia.

"Oui, dans une discipline qui demande beaucoup physiquement", remarque Kim.

Mais quel est leur secret ? "La famille, la passion qui nous anime. Un peu comme le relais. Leur objectif final est Paris 2024. Ce seraient leurs cinquièmes JO… Mais il faudra voir année par année", précise encore Olivia, fière des résultats récents des "Tornados".

Même sentiment à propos de Nafi Thiam et Noor Vidts, toutes deux au top mondial, en mars, sur pentathlon.

"Nafi et Noor, c'est un peu Justine et Kim ! Concernant Nafi, double championne olympique, c'est exceptionnel, impressionnant à la fois physiquement et mentalement", lance Kim.

"Quelle pression ! À notre époque, les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. On sait tout en live", constate Élodie.

"Quoi, Facebook n'existait pas en 2008 ?", demande Hanna.

"Pas en Chine, en tout cas, répond Élodie. Il y avait moins de pression, de stress quand nous courions."

Quels sont les autres athlètes encore à suivre à Eugene ? "Pauline Couckuyt (lance Élodie), Ben Broeders, Bashir Abdi (dit Kim). Koen Naert, lui, n'en sera pas. Il a préféré s'aligner à l'Euro, à Munich."

Et le relais 4x100m féminin ? "Il y a une belle densité avec, notamment, Rani Rosius. Je trouve sympa qu'on ait relancé le projet. Il y a aussi Imke Vervaet et la jeune Delphine Nkansa qui a couru 11.42 au National, mais a un record à 11.37", constate Olivia.

Rudi Diels, le coach à succès de Kim et du 4x100m féminin, est encore là.

Sur le plan international, les "Golden Girls" sont aussi unanimes à dire qu’une star comme Usain Bolt manque cruellement à l’athlétisme.

"Usain était l’athlète que tout le monde voulait voir. C’était un showman. Ce qui n’est pas le cas de celui qu’on peut considérer comme l’athlète du moment, Mondo Duplantis. En sprint, il y a le jeune Américain Erryon Knighton (18 ans) qui a déjà couru le 200m en 19.49, soit la quatrième performance mondiale de tous les temps. À voir ! Il ne disputera que trois courses, cet été, en Europe : Lausanne, Bruxelles et Zurich, explique Kim. Mais Usain Bolt est incomparable tant sur la piste qu’en dehors, où il avait aussi un talent de DJ."

Le sport

Courir pour se maintenir un peu en forme

Sportivement, où en sont les "Golden Girls" ?

Hanna ? "J'ai couru un 5 km, dans mon village, à mon aise. Mais quand, dans le dernier kilomètre, j'ai été dépassée par quatre filles d'une dizaine d'années, je me suis dit que mon temps était révolu ! Ma condition ne peut que progresser."

Élodie ? "Je pense que mon temps est passé aussi. Je cours un peu. Je roule aussi. Pour le plaisir, plus pour un chrono."

Olivia ? "J'essaie de courir deux ou trois fois par semaine. Mais je ne suis plus un programme. J'ai aussi un coach personnel. On se voit tous les lundis. Ça date d'après ma grossesse. Le rendez-vous est pris et je n'ai pas d'excuse…"

Kim ? "Moi aussi. Je joue au tennis avec mes voisines. J'ai cours de Pilates. Et je cours aussi, avec ma voisine, dans le bois. 5 ou 6 km. Quand elle ne vient pas, je me contente de 3,5 km. Je trouve ça bien parce que ça me permet d'être toujours en bonne santé !"

Et pas avec les enfants ? "Ils sont jeunes ! Mon aîné, Vince, a 13 ans. Il joue au basket. Et il aime le saut en hauteur. Pour le plaisir, pas pour la performance."